Španieli prežívajú gólové suchoty. Nominovali preto nevídaný počet útočníkov

Po roku sa vracia Álvaro Morata z Juventusu.

7. nov 2020 o 15:33 SITA

MADRID. Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis Enrique po októbrových streleckých suchotách by rád v novembri videl od svojich zverencov viac gólov.

Aj preto na prípravný duel v Holandsku a súboje Ligy národov vo Švajčiarsku a doma proti Nemecku nominoval až sedem útočníkov.

V troch októbrových súbojoch strelili Španieli iba jeden gól - v príprave remizovali s výberom Portugalska 0:0, v Lige národov doma zdolali Švajčiarov 1:0 a na Ukrajine prehrali 0:1.

Do národného tímu sa vracia Álvaro Morata z talianskeho Juventusu Turín, Adama Traoré z Anglického Wolverhamptonu aj Ferran Torres z Manchestru City, z nemeckého Lipska zase Dani Olmo.

Zo španielskych klubov tiež mladík Ansu Fati z FC Barcelona, Gerard Moreno z Villarrealu a Mikel Oyarzabal zo San Sebastiánu. Šancu by možno dostal aj Rodrigo Morano z anglického Leedsu, no z hry ho vyradil pozitívny test na koronavírus.



"Morata je už iný hráč, odkedy sa vrátil do Juventusu. Viac si verí a strieľa viac gólov. Jeho nové futbalové ja sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle," hodnotil tréner Enrique.

Morata v Juventuse strelil už šesť gólov v siedmich dueloch. Do reprezentácie sa vracia po jednom roku. Po dvojročnej pauze sa v národnom tíme objaví stredopoliar Koke z Atlética Madrid.



V tabuľke Ligy národov sú Španieli prví so siedmimi bodmi o jeden bod pred Nemcami a Ukrajincami, Švajčiari zatiaľ získali dva body.