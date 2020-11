DAC zakopol, Slovan vedie tabuľku. ViOn deklasoval Trenčín

Hlasy po zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Obe mužstvá dostali minulý týždeň facku a lepšie na ňu zareagovala Trnava, ktorá ukázala trochu viac emócie a chuti než my. V prvom polčase sme sa nevedeli dostať do hry a nevedeli sme si vytvoriť šance. Táto časť zápasu bola vyrovnaná. Do druhej polovice sme vstúpili lepšie. Rozbiehali sme sa, no potom nás pribrzdila gólová situácia, ktorá bola veľmi sporná. Od tohto momentu mal súper veľa príležitostí, keď my sme už hrali vabank. Napriek veľkej snahe sme si v závere vytvorili len jednu šancu a tým pádom sme neskórovali a nezvrátili výsledok, ako sa nám to už párkrát predtým podarilo."

Norbert Hrnčár, tréner Trnavy: "Som veľmi rád, že mužstvo do zápasu vložilo obrovskú energiu a emóciu a potom prišla aj kvalita. To boli hlavné atribúty nášho výkonu a nášho víťazstva. Po prehre s Michalovcami sme celý týždeň pracovali na tom, aby sme prišli s jasným konceptom a hlavne s túžbou po víťazstve. To bola prvá veta, ktorú som povedal, že do Ružomberka musíme ísť vyhrať. Mrzia ma akurát situácie z druhého polčasu, keď sme mali obrovské šance, prečíslenia a nedotiahli sme zápas do výraznejšieho gólového rozdielu. Je to tvrdo odrobené, ale zaslúžené víťazstvo."