Torzo Michalovčanov vzdorovalo majstrovi. Prečo nehral Weiss?

Belasí dali z hry iba jeden gól, dostali sa však na čelo tabuľky.

7. nov 2020 o 21:45 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Pred zápasom Michaloviec s bratislavským Slovanom boli všetci najviac zvedaví na to, v akej zostave vyrukujú domáci futbalisti.

V ich mužstve totiž šarapatí koronavírus a kormidelník Jozef Majoroš nemohol počítať až s dvanástimi nakazenými hráčmi a ani so zraneným Martinom Kolesárom.

Žlto-modrým sa napokon podarilo dať dokopy celkom solídnu základnú jedenástku, avšak lavička náhradníkov – keď nerátame náhradného brankára Rostyslava Dehtiara – už bola rýdzo dorastenecká.

Bolo na nej poltucet tínedžerov od 16 do 18 rokov.

Zázrak sa pri Laborci v sobotu nekonal. Zdecimovaní Michalovčania podľahli úradujúcemu majstrovi 0:2, ale za predvedený výkon sa hanbiť nemusia.

Asistenta striedal náhradný rozhodca

Aký debakel im uštedria belasí? Dostanú šestku či osmičku?

Aj takéto debaty sa viedli medzi fanúšikmi od piatku, kedy vyšla z tábora MFK Zemplín informácia o tom, že nastúpia výrazne oslabení.

Ani stávkové kancelárie domácim, ktorí ešte Slovan nikdy predtým nezdolali, vôbec neverili. Tesne pred úvodným výkopom sa kurz na „jednotku“ pohyboval okolo dvadsiatky.

Tím z hlavného mesta sa však natrápil, skóre otvoril až tesne pred prestávkou zásluhou Brazílčana Rataa a gólovú poistku pridal v 57. minúte z penalty Slovinec Ožbolt.

„Vedeli sme, že to proti veľkému favoritovi bez viacerých hráčov budeme mať veľmi ťažké. Aj napriek tomu sme ho potrápili.

Bolo náročné behať skoro celý zápas bez lopty, uberalo nám to veľa síl. Chýbalo nám aj trošku šťastia v zakončení, keby Taiwo svoju šancu premenil, mohol ten zápas skončiť inak,“ konštatoval obranca Michaloviec Matúš Vojtko.

Duel priniesol aj jednu málo vídanú vec.

Už v 11. minúte musel náhradný rozhodca Peter Ziemba nahradiť druhého asistenta Dušana Hrčku, ktorému „ušla“ noha na mieste, kde sa zo zeme vysúva umelé zavlažovanie, čím si privodil výron členka.

Hlásil problém so svalom

Stredopoliar Lukáš Lukčo nastúpil vôbec prvýkrát v základnej zostave Zemplínčanov, pričom to bol jeho iba tretí štart vo Fortuna lige.

„Veľmi sa z toho teším. Vôbec som si nepomyslel, že sa toho dočkám práve proti Slovanu. Pred zápasom som bol trošku nervózny, ale potom to zo mňa opadlo. Som vďačný trénerovi za príležitosť,“ vyjadril sa 19-ročný odchovanec MFK Zemplín.

Na ihrisku vydržal do prestávky, keď ho vystriedal ligový debutant gréckej národnosti Vasileios Ntotis.

Tréner Majoroš mal čo robiť, aby dobre vyskladal zostavu. Chýbali mu všetci traja stopéri, tak na tento post posunul tvorcu hry a kapitána Žofčáka.

„Proti Slovanu nie je jednoduché hrať stopéra. Nevedel som si predstaviť, aby v strede obrany nastúpil niekto iný ako Žofi,“ uviedol lodivod, ktorý svojich zverencov za výkon pochválil.

„Hrali dobre. Celý týždeň bol rozbitý, stále nám pribúdali nakazení. Až v piatok sme vedeli, s kým môžeme počítať.“

Hosťujúci kouč Darko Milanič si tri body z michalovskej pôdy veľmi cení.

„Nebolo ľahké pripraviť sa na súpera, pretože sme nevedeli, kto za neho nastúpi. V bojovnom zápase sme zvíťazili zaslúžene. Vypracovali sme si veľa šancí a dve z nich aj premenili.“

Na otázku, prečo s mužstvom nepricestoval aj Vladimír Weiss, ktorého Štefan Tarkovič povolal do národného tímu, Milanič odvetil:

„Vo štvrtok na tréningu hlásil problém so svalom. Nie je to však nič vážne. Je to otázka možno pár dní, aby sa dal dokopy. Na reprezentačný zraz pôjde a potom sa uvidí, ako prebehnú ďalšie vyšetrenia a kontroly.“