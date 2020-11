Urobte to pre seba. Urobte to pre Liverpool. Klopp vyzýva ľudí, aby sa testovali

Plošné testovanie sa v meste začalo v piatok.

7. nov 2020 o 22:30 TASR

LIVERPOOL. Do kampane, propagujúcej dobrovoľné testovania na nový koronavírus v anglickom meste Liverpool, sa zapojil aj tréner futbalistov miestneho futbalového klubu Jürgen Klopp.

Vo videu, zverejnenom na sociálnej sieti a klubovej televízii FC Liverpool vyzýva na boj s pandémiou.

"Urobte to pre seba, pre svoju rodinu, pre Liverpool," požiadal Klopp, pripomínajúci, že pravidelné testovanie pomohlo k tomu, aby sa mohla hrať Premier League.

"Stačí desať sekúnd na test a desať dní, aby sa veci mohli zmeniť. Prosím pomôže aj vy vymaniť sa mestu z 3. stupňa lockdownu," požiadal nemecký kouč úradujúceho anglického šampióna.

Dobrovoľné plošné testovanie sa začalo v západoanglickom meste v piatok 6. novembra. Počet nakazených pripadajúci na 100 000 obyvateľov je v Liverpoole jeden z najvyšších v Británii.

V polmiliónovom meste je pripravených približne 2000 príslušníkov armády, aby pomohli s testovaním obyvateľstva členom anglickej Národnej zdravotníckej služby (NHS).

Ľudia sa budú môcť dať otestovať buď výterom z nosa alebo pomocou nových rýchlotestov, ktorých výsledky by mali byť známe do 20 minút, a to bez využitia laboratória.

Mesto spolu s okolím bolo ako prvé zaradené do tretieho stupňa lockdownu, v ktorom platia najprísnejšie opatrenia. Trojstupňový systém zaviedla britská vláda v septembri.