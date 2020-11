Malý klub šokuje. Má najmladšieho trénera a najlepšieho strelca

Zlaté Moravce deklasovali Trenčín.

8. nov 2020 o 6:35 Pavol Spál

ZLATÉ MORAVCE. Na ihrisku vyčnieval. Meral dva metre a vážil 75 kilogramov.

Aj preto fanúšikovia Liverpoolu o futbalovom útočníkovi Petrovi Crouchovi spievali: "He is big, he is red, his feet stick out of bed." Teda: "Je veľký, je červený, jeho nohy trčia z postele."

Útočník Zlatých Moraviec Filip Balaj (23 rokov) slávneho anglického útočníka tak trochu pripomína. Aj on na ihrisku vyčnieva.

Hoci je o čosi nižší a ťažší ako bol Peter Crouch v časoch najväčšej slávy. Balaj meria 192 centimetrov. Aj on dáva dosť gólov.

„Veľa ľudí ma k nemu prirovnáva. Možno to vyznie čudne, ale nemám to rád,“ vysvetľoval v minulosti pre SME Balaj.

Štyri zápasy a sedem gólov

Futbalisti Zlatých Moraviec v 13. kole Fortuna ligy deklasovali na domácej pôde Trenčín 5:0. Hrdinom zápasu bol práve Balaj, ktorý dal tri góly.

„Podali sme komplexný výkon, každý išiel na sto percent. Snažíme sa hrať pekný, útočný futbal a dnes to vyšlo dokonale. Cítim sa veľmi dobre a som rád za každý gól. Teším sa, že som v tabuľke strelcov tak vysoko,“ cituje Balaja agentúra TASR.

Má famóznu formu, v posledných štyroch zápasoch dal sedem gólov. Taká bilancia je pre slovenského útočníka na prvoligovej scéne v poslednom období veľmi zriedkavá.

„Hra s Balajom na hrote nám funguje, všetci hráči tvrdo pracujú a on tie góly dáva,“ tvrdil tréner Zlatých Moraviec Ľuboš Benkovský.

Vo veku 31 rokov je najmladším trénerom v súťaži. Čögley, Orávik, Ďubek, Tóth, Sloboda, Chren. Všetci títo hráči Zlatých Moraviec sú starší ako tréner.

V Žiline dostal výpoveď

Tím pod vedením Benkovského je prekvapením Fortuna ligy, klub z malého mesta sa vyšvihol v neúplnej tabuľke už na tretie miesto.

Z 25 gólov Zlatých Moraviec až desať strelil Balaj a dostal sa na čelo kanonierov Fortuna ligy.

Balaj prišiel do Zlatých Moraviec pred sezónou ako voľný hráč. Predtým viac ako dva roky pôsobil v Žiline, kde koncom marca dostal výpoveď.

Spolu s väčšinou kádra nesúhlasil so znížením platu. A Žilina bola v tom čase v likvidácii.

V posledných rokoch sa nestáva často, aby dal slovenský útočník v najvyššej súťaži v jednom zápase hetrik. Balajovi sa to v tejto sezóne podarilo už dvakrát.

Bol v tieni Boženíka

Sedemnásteho októbra dal tri góly proti Nitre, kde prešiel cez dorastenecké kategórie až do áčka.

Balaj je síce rodák zo Zlatých Moraviec, ale futbalovo vyrastal skôr pod Zoborom.

Pred štyrmi rokmi nastrieľal v druhej lige dvadsať gólov a pomohol Nitre k postupu do najvyššej súťaže.

Za Nitru odohral celkovo 74 zápasov a dal 34 gólov. Potom pokračoval v Žiline, kde sa nepresadil podľa predstáv.

Aj preto, že bol tak trošku v tieni reprezentanta Róberta Boženíka. Balaj napriek tomu skóroval za Žilinu 16–krát.

Trenčín je sklamaním

Kým Zlaté Moravce sú pozitívnym prekvapením súťaže, výsledky Trenčína sú veľkým sklamaním.

Z trinástich zápasov vyhral dvojnásobný majster Slovenska v tomto ročníku iba dva. Od posledného Pohronia ho delí iba bod.

„Z našej strany to bol veľmi zlý zápas. Zdá sa mi, že toto mužstvo hrá pekne, len keď je vonku 25 stupňov,“ hodnotil pre TASR tréner AS Trenčín Stijn Vreven.