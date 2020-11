Titul s Popradom? Haščák: Neviem, či budem nesmrteľný

Rozmýšľa a hrá inak ako pred rokmi.

8. nov 2020 o 6:40 Daniel Dedina

POPRAD. Je elitným hráčom hokejovej Tipos extraligy. V minulej sezóne bol najlepším strelcom súťaže, sezónu však predčasne ukončili. V lete zmenil klub, ale na gólovom apetíte mu to neubralo. Popradčan MARCEL HAŠČÁK strelil v piatich zápasoch už sedem gólov a je súčasťou možno najlepšieho útočného trojzáprahu v lige.

V minulej sezóne ste žiarili v drese Košíc. Museli ste dlho premýšľať nad ponukou Popradu?

V Košiciach sa udiali niektoré veci. Povedali mi, že neplánujú hrať o najvyššie priečky a nejavili o mňa taký záujem ako Poprad. Chcel som byť s rodinou, to bolo pre mňa najhlavnejšie. Preto som sa rozhodol pre Poprad a dúfam, že s ním niečo dokážeme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niektorí hráči sa vracajú domov až na záver kariéry. Nevraveli ste si, že ešte máte čas?

Ide skôr o to, že som chcel byť so svojim trojročným synom. Mohol som ísť aj do zahraničia, ale čo by som mal z toho? Rozhodoval som sa skrz rodiny. To bola alfa a omega, prečo som ostal na Slovensku a v Poprade, ktorý ukázal, že ma chce.

Podtatranci nepatria ku klubom, ktoré by preplácali hráčov. Táto doba navyše športu príliš nepraje. Museli ste zľaviť zo svojich nárokov?

Jasné. Povedal som to aj pred sezónou, že to nie je o peniazoch, ale o vízii dokázať niečo pre Poprad. A najmä o tom, aby sme hrali o najvyššie priečky. Žiaden hokejista, ktorý chce niečo dokázať, sa neuspokojí so stredom tabuľky. Páči sa mi, že v klube sú ochotní urobiť maximum pre splnenie cieľa.

Ako dlho vám trvá cesta na štadión?

Bývam vo Veľkej Lomnici, takže do desiatich minút. V Košiciach to bolo lepšie, tam som bol na štadióne za dve minúty.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nadávky ho motivovali. Raz mi fanúšikovia opľuli celé auto, vraví Lažo Čítajte

Aké sú vaše obľúbené miesta v rodnom meste?

U babky. To znamená u mojej mamy. Keď je teraz všetko pozatvárané, chodíme sa tam s malým najesť, na polievočku. To je pre nás obidvoch najobľúbenejšie miesto. U babky a dedka.

V tesnej blízkosti popradského zimáku sú futbalový štadión i akvapark. Ak by ste si mali vybrať, čo z toho uprednostníte?

Futbal alebo bazén? Fúha, čo ja viem? Syn mi kričí, že futbal. Tak futbal.

To, čo vás živí, je hokej. Ako hodnotíte vstup Popradu do sezóny?