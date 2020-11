Napodobnil Gáboríka či Černáka. Život bez hokeja si nevie predstaviť

Keď prvýkrát prišiel do kabíny, spoluhráčom začal vykať.

8. nov 2020 o 12:00 Róbert Andrejov

POPRAD. Má iba 16 rokov, no ľade hneď púta pozornosť. Nie košíkom na prilbe, ale nebojácnou hrou, dobrým korčuľovaním aj pohotovou streľbou.

Hokejista Filip Mešár, ktorý je už teraz pevnou súčasťou nabitého kádra A-mužstva extraligového HK Poprad, nedávno napodobnil také hviezdy ako Marián Gáborík, Ladislav Nagy či Erik Černák.

V dorasteneckom veku si otvoril gólový účet v najvyššej seniorskej súťaži. Skóroval vo svojej extraligovej premiére.

Telefonát od trénera ho šokoval

„Bolo to nečakané. Udialo sa to počas môjho iba druhého striedania medzi elitou. Keď som rozvlnil sieť, bol to pre mňa najkrajší okamih v živote,“ vrátil sa k zápasu úvodného kola novej sezóny proti Nitre (2:3) Filip Mešár.

Spoluhráči mu za gól okamžite vystavili účet – do kabíny musel priniesť koláče. „Úlohu som splnil. Poprosil som babku aj mamu, aby upiekli nejakú dobrotu. Chlapcom som koláčikmi osladil život,“ pousmial sa.

Dospievajúci útočník nie je v šatni popradského „áčka“ nováčikom. Premiérovo sa v nej ocitol už vlani v lete. Vtedajší tréner Popradčanov František Štolc ho povolal do letnej prípravy. Mešár bol pritom ešte žiakom základnej školy.

„Spomínam si na to veľmi dobre. Bol som iba deviatak na základnej škole, keď sa mi ozval tréner Štolc, aby som sa zapojil do tréningového procesu a že so mnou ráta aj na prípravný zápas. Bol som z toho v šoku a neveril som, že to je pravda.“

Mešár debutoval za mužov 8. augusta 2019 v prípravnom zápase proti poľskej Cracovii Krakov (1:2). V tom čase mal presne 15 rokov, 7 mesiacov a 5 dní.

Nikto nie je lepší od McDavida

Keď prvýkrát otvoril dvere do extraligovej kabíny, starším hráčom automaticky vykal.

„Chlapci po mne okamžite začali kričať.