Plzenský pohreb? Guľa si proti Sparte nemôže dovoliť neúspech

Futbalistov Plzne čaká dôležitý šláger.

8. nov 2020 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Nedeľňajší šláger 7. kola obnovenej najvyššej futbalovej súťaže v Česku môže mať pre slovenského trénera Viktorie Plzeň Adriána Guľu nepríjemné dôsledky.

Ak jeho tím nezdolá Spartu Praha, musí sa podľa niekdajšieho reprezentanta Československa a častého futbalového glosátora Františka Straku pripraviť na najhoršie.

Posledné zápasy Plzne neboli dobré

"Ak si to Guľa správne vyhodnotí, určite vie, čo má urobiť pre úspech. Ak nie, bude to jeho plzenský pohreb," myslí si Straka, cituje ho portál iSport.blesk.cz.

Podľa trénera druholigového Třinca je nesporné, že pod väčším tlakom pôjde do zápasu Guľa. Jeho tím je v tabuľke na štvrtom mieste so ziskom 13 bodov zo šiestich zápasov.

Sparta je na čele s plným počtom 18 bodov a navyše povzbudená štvrtkovým suverénnym triumfom v Európskej lige na trávniku Celticu Glasgow (4:1).

"Posledné zápasy Plzne rozhodne neboli dobré. Poukazuje na to tabuľka aj fakt, že už v jeseni zostali bez pohárovej účasti.

Liga je preto priorita a v Plzni jej podriadia všetko. Na druhej strane som rád, že je po dlhom čase na čele tabuľky niekto iný ako Slavia alebo Plzeň," podotkol Straka.

Guľa dostal druhú šancu

Účastník majstrovstiev sveta v roku 1990 sa dotkol aj neúspešného obdobia Plzne v európskych pohárových súťažiach.

Najprv v 2. predkole Ligy majstrov nešťastne podľahla holandskému Alkmaaru na jeho trávniku 1:3 po predĺžení a potom nestačila v v play-off Európskej ligy na tím Hapoel Beer Ševa.

V Izraeli prehrali Guľovi zverenci 0:1 gólom z pokutového kopu. Napriek tomu vedenie Viktorie vtedy progresívneho trénera podržalo vo funkcii.

"Dá sa povedať, že na rozdiel od iných dostal druhú šancu. Už len preto, že je zo Slovenska a Plzeň ho veľmi chcela. Ani ja som si nemyslel, žeby mal po európskej katastrofe odísť.

Plzeň však nehrala dobre. Bol to upachtený futbal, na ktorý sa nedalo pozerať. Keď Guľa prišiel do Plzne, dal tímu nový impulz, ale zrazu sa to všetko stratilo."

Straka: Opory začali robiť chyby

Podľa Straku sa Plzeň potrebuje vrátiť k spôsobu hry, ktorý ju predtým zdobil.

"Behavosť, kreativita, sila na lopte a výborná psychická odolnosť všetkých hráčov. Až teraz sa ukáže, ako na tom mužstvo naozaj je. Musí sa zlepšiť aj defenzíva. Opory začali robiť individuálne chyby. To však nie je len vec trénera, ale aj hráčov," upozornil Straka.

Súboj Viktoria Plzeň - Sparta Praha sa v nedeľu začne o 18.15 h. Proti Plzni hovorí aj dlhá absencia súťažného zápasu v čase ťažkej pandemickej situácie s koronavírusom v Česku.

Zatiaľ čo Sparta má za sebou tri náročné súboje v Európskej lige, Plzeň nútene stála od 4. októbra a súboja v Olomouci (2:2).

"Zápasovú záťaž ťažko niečím nahradíme. V tréningu vyzerali naši hráči veľmi zaujímavo. Teraz pôjde o to, aby to v správny čas odovzdali aj v zápase. Treba ukázať emócie, správne nastavenie, tímového ducha a vlastný talent.

Verím, že zafungujú aj niektoré automatizmy. Som presvedčený, že podáme plnohodnotný tímový výkon," burcuje tréner Guľa na klubovom webe fcviktoria.cz.