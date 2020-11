Vlhová bude pretekať pred divákmi, tí k vstupenke dostanú aj rúško

Zrejme dôjde k súboju Vlhovej a Shiffrinovej.

8. nov 2020 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Dvojtýždňový posun paralelných slalomov v rakúskom Lechu (26.- 27. 11.) znamená, že najbližšie preteky ženskej časti Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa odohrajú na severe Európy vo fínskom Levi.

Za polárnym kruhom sa počas víkendu 21.- 22. novembra uskutočnia až dva ženské slalomy, čo je novinka oproti minulosti.

Lístky môžu získať iba domáci

A novinka je aj prítomnosť divákov v porovnaní s úvodnými pretekmi sezóny - obrovským slalomom v rakúskom Söldene, kde fanúšikovia vzhľadom na striktné opatrenia v boji s koronavírusom chýbali.

"Preteky budú otvorené pre 3500 divákov. Lístky budú k dispozícii iba v predpredaji a len pre domácich záujemcov. Všetci návštevníci musia mať na tvárach masky s výnimkou detí do 12 rokov.

Dostanú ich zdarma pri vstupe do strediska spoločne so vstupenkou. Čo sa týka snehu, toho prírodného nie je veľa. Vzhľadom však na kvalitné zasnežovanie by budúcotýždňová kontrola FIS mala dopadnúť dobre," informoval portál neveitalia.it.

Vlhová trénuje vo Fínsku

V Levi po dlhšom čase zrejme dôjde k súboju medzi Slovenkou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

Vlhová vo Fínsku trénuje aj v týchto dňoch, Shiffrinová si tam naplánovala svoj návrat do súťažného kolotoča, kde chýba od konca januára tohto roku

Vtedy vyhrala v bulharskom Bansku super G a následne odcestovala domov za otcom, ktorý pri tragickej nehode prišiel o život.

Fenomenálna slalomárka sa neskôr snažila o návrat v samom závere sezóny SP 2019/2020 vo švédskom Aare, ale finálové preteky sa napokon v prvej polovici marca neuskutočnili.

Organizátori ich odpískali tesne pred začiatkom pre zvýšenú hrozbu šírenia koronavírusu medzi účastníkmi.

Shiffrinová v minulosti až štyrikrát vyhrala slalom SP žien v Levi (2013, 2016, 2018, 2019), v roku 2017 jej ďalší triumf prekazila práve Vlhová.

Vo Svetovom pohári žien stále platí, že inou víťazkou slalomu ako Shiffrinová alebo Vlhová bola dosiaľ naposledy Švédka Frida Hansdotterová 10. januára 2017 vo Flachau. Odvtedy vyhrala 22 slalomov Američanka a ďalších sedem Slovenka.