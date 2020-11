Žilina vyhrala rozdielom triedy, v Nitre sa však dlho obávala o výsledok

Rozhodujúci gól strelil Bičachčjan.

8. nov 2020 o 18:27 TASR

Fortuna liga: 8. kolo

Nitra - Žilina 0:3 (0:0) Góly: 56. Bičachčjan, 90. Kurminowski, 90.+3 Paur. Rozhodovali: Somoláni - Hancko, Košecký, ŽK: Kuník - Sluka, Fazlagić, Kaprálik, bez divákov Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Kolčák, Magda - Adamec, Mustafič - Fabiš (63. Danek, 78. Gatarič), Faško (83. Franko), Záhumenský - Chobot Žilina: Petráš - Vallo, Minárik, Kiwior, Sluka - Gono (73. Paur), Fazlagič, Bičachčjan (67. Bernát) - Rusnák, Kurminowski (90-+1 Jibril), Ďuriš (67. Kaprálik)

NITRA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 13. kola Fortuna ligy na štadióne FC Nitra 3:0. Domáci dlho bojovali o bodový zisk a súper ich zlomil až dvoma gólmi v samotnom závere.

Hostia si vypracovali viacero príležitostí na otvorenie skóre už v úvodnom dejstve. V 8. minúte mali výhodu pokutového kopu po faule Kuníka na Sluku, ale Kurminowski minul priestor troch žrdí.

Neskôr hlavičkoval Kiwior do žrde a do vedenia mohol Žilinčanov ešte do polčasovej prestávky poslať znovu Kurminowski, no po Slukovej prihrávke namieril nad domácu bránku.

Žilinčanom to vyšlo až krátko po zmene strán. V 56. minúte Fazlagič vysunul kolmicou za obranu Bičachčjana, ktorý pravačkou prekonal Šípoša v nitrianskej bránke.

Na opačnom konci opečiatkoval žrď Záhumenský. S pribúdajúcim časom sa hosťom núkalo čoraz viac možností na protiútoky.

V 78. minúte po jednom z nich Rusnák trafil iba žrď odkrytej bránky, v závere však prikrášlili výsledok Kurminowski s Paurom.