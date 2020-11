Košičania mali krvavé oči, vraví Sersen. Derby chýbali diváci

Slovan vyhral nad Košicami 2:0.

8. nov 2020 o 22:12 Patrik Fotta

KOŠICE. Súboju tradičných rivalov hokejovej Tipos extraligy Košíc so Slovanom chýbala okrem väčšieho počtu gólov aj búrlivá atmosféra.

Tribúny Steel Arény zívali v nedeľu podvečer pri víťazstve belasých 2:0 prázdnotou.

Za normálnych okolností by sa vypredanou košickou halou rozliehalo skandovanie a pravdepodobne aj vulgárne pokriky na adresu hosťujúceho tímu.

Aj tie by však slovanisti prijali radšej ako hrobové ticho.

„Už som si po rokoch na to pokrikovanie zvykol, takže mi to teraz aj chýba,“ pousmial sa kapitán Slovana Michal Sersen.

Chovan: Chyba nie je vzadu ale vpredu

Absencia divákov na extraligových zápasoch je výrazná najmä pri derby súbojoch.

Vlani bola Steel Aréna v úvodnom duely sezóny Košíc so Slovanom zaplnená do posledného miesta.

„Naozaj nás to mrzí. Všetci sme sa tešili, že môžeme pokračovať v sezóne, ale zároveň nám veľmi chýbajú fanúšikovia na tribúnach. O tom niet pochýb,“ uviedol Sersen.

Košiciam ani Slovanu sa v úvode sezóny výsledkovo príliš nedarí.

„Ani jeden tím na tom nebol úplne ideálne. Na začiatku bolo na domácich vidieť, že sú nabudení a majú krvavé oči. Potom sa to troch upokojilo a hral sa dobrý hokej,“ povedal Sersen.

Výhoda domáceho prostredia v súčasnej situácii nehrá veľkú rolu.

„Všetci vieme, že ak by neboli obmedzenia, boli by pri takomto zápase vypradené haly či už v Košiciach alebo v Bratislave. Je to škoda, ale nás mrzí najmä to, že sme prehrali tretí zápas doma v rade. Bez gólov sa vyhrať nedá. Chyba nie je vzadu ale vpredu,“ skonštatoval košický kapitán Michal Chovan.

O'Donnellovi v Európe zachutil tatarák

Košičania aj v dueli so Slovanom potvrdili, že v presilových hrách sa im v aktuálnej sezóne nedarí. Oceliari sú s úspešnosťou využívania početných výhod na úrovni 7 percent najhorším tímom v súťaži.

„Nemôže sa nám stávať, že proti tak silnému súperovi nevyužijeme ani jednu presilovku, ak ich mám k dispozícii tak veľa. Mrzí nás to. Osobne si myslím, že málo strieľame a tlačíme sa do brány,“ povedal košický útočník Martin Pospíšil.

Derby spestrili menšie šarvátky a výmeny názorov, o čom svedčí aj celkovo 86 trestných minút.

„Konečne to bol zápas ako má byť. Ja osobne to mám rád. Patrí to hokeju,“ uviedol Pospíšil.

Víťazstvo Slovana zariadil dvojgólový strelec Brendan O'Donnell, ktorý si postupne zvyká na život v hlavnom meste.

„Bratislava je úžasné mesto a páči sa aj mojej rodine. Človek má veľa možností ako tráviť čas, hoci momentálne je to kvôli opatreniam náročné. Je tu dobré jedlo i skvelá kultúra. Najviac mi zachutil tatarák, ktorý som si obľúbil už vlani, keď som pôsobil v Kladne,“ povedal O'Donnell.