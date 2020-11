Bývalý reprezentant bol ešte vlani v Slovane, dnes hrá siedmu ligu

Najviac sa preslávil v Turecku, kde získal titul s Besiktasom Istanbul. V drese Slovenska si zahral na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike 2010.

Na sklonku kariéry zažil angažmán v Slovane Bratislava, ktorý však nedopadol podľa jeho predstáv. Skončil v béčku.

FILIP HOLOŠKO (36 r.) vlani v tichosti ukončil profesionálnu kariéru.

Aj na tieto otázky odpovedal v zamknutej časti článku: Je Hamšík pre národný tím nenahraditeľný?

Odporučil by Hamšíkovi prestup do Slovana?

Zasahovalo vedenie Slovana trénerom do zostavy?

Do Slovana sa vrátili viaceré opory reprezentácie. Prečo to nevyšlo podľa predstáv?

Ako si spomína na zápas so Severným Írskom?

Ako vníma návrat Weissa do reprezentácie?

Mnohí športovci nezvládnu ukončenie kariéry. Aké sú vaše skúsenosti?

Zatiaľ to zvládam. Stále mám čo robiť. Vždy si niečo nájdem. S manželkou sa venujeme podnikaniu a deťom. Mám svoje koníčky. Jediné, čo mi chýba, je denný režim. Predtým som mal vždy vyplnené doobedie tréningom. A po tretej hodine poobede som sa venoval rodine. Teraz som už od rána pánom svojho času.

Nakoľko ste sa pripravovali na ukončenie kariéry?

Úplne nie. Pri konci kariéry som už necítil takú vášeň z futbalu. Už ma tak nenapĺňal. Aj preto som sa rozhodol skončiť. Možno ani výkony už neboli najlepšie. Mohol som ešte pokračovať, ponuky som mal. Ale druhú ligu som hrať nechcel. Vedel som, že sa sťahujeme do Prahy a chcel som byť s rodinou.

Nechcel som hrávať v klube, ktorý je trebárs tri hodiny ďaleko a chodiť domov raz za týždeň. Keď sme bývali v Bratislave a hrával som za Slovácko v Uherskom Hradišti, tak sa to ešte dalo. Dochádzal som každý deň, aj keď som denne najazdil 270 kilometrov. Nebolo to jednoduché.

Venujete sa nehnuteľnostiam. Našli ste sa v tom? Neláka vás trebárs trénerstvo?

Už počas kariéry som myslel na zadné dvierka, nakúpil som zopár nehnuteľností. Keď hráte futbal, máte stabilný príjem, ale treba rátať s tým, že to nebude navždy. Mám trénerskú A-licenciu, takže je reálne, že by som sa ubral aj týmto smerom. Možno sa mi už niečo rysuje v Turecku, kde mám veľmi dobré meno. Som v kontakte s nejakými ľuďmi.

Čakám na vyjadrenie jedného trénera, ktorý je momentálne na voľnej nohe. Dobre sa poznáme, pôsobili sme spolu v Rizespore. Ak by sa stal hlavným trénerom, tak by si ma mohol zobrať k sebe. Uvidíme. Takú šancu by som prijal. Išiel by som krok za krokom. Ale možno by som mohol robiť aj agenta, s Milanom Lednickým som spolupracoval od šestnástich rokov a viem, čo tá práca zahŕňa.

Futbal však stále hrávate na amatérskej úrovni. Prečo?

Prehovoril ma muž manželkinej kamarátky. Poslednú registráciu som mal v Slovácku a vybavili to. Teraz hrám I.B triedu (siedma liga) za SK Úvaly. Odohrali sme asi osem kôl. Sme prví, máme postupové ambície. Momentálne je súťaž pre Covid-19 prerušená.

Futbal ste ešte nedávno hrali na najvyššej úrovni a zrazu hráte siedmu ligu. Aké to je?