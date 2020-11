Váhal, či ísť na penaltu, napokon premenil tri zo štyroch. Real prehral krutým spôsobom

Soler sa zapísal do histórie.

9. nov 2020 o 7:45 TASR

VALENCIA. Carlos Soler je podľa štatistickej platformy Opta prvý hráč v tomto storočí, ktorý v jednom dueli španielskej futbalovej ligy strelil tri góly z pokutových kopov.

Podľa agentúry AFP je navyše prvým hráčom v histórii, ktorý dal Realu Madrid tri góly z jedenástok v jednom stretnutí.

Dvadsaťtriročný futbalista prispel penaltovým hetrikom k hladkému triumfu Valencie 4:1 a Madridčania utrpeli druhú prehru v prebiehajúcej sezóne La Ligy.

Tréning penált sa vyplatil

Soler sa pritom vôbec nemusel stať hrdinom večera, pretože svoju prvú penaltu nezvládol. Zlikvidoval mu ju brankár Thibaut Courtois.

Následne trafil žrď a hoci jeho spoluhráč Yunus Musah z ďalšej dorážky skóroval, do pokutového územia vbehol skôr a tak sa jedenástka musela opakovať.

Vtedy Soler váhal, či ísť kopať znova.

"Rozhodoval som sa, či to opäť zoberiem na seba. Napokon som išiel a gól mi dodal toľko sebavedomia, že som premenil aj ďalšie dve penalty. Je to skvelý pocit," povedal Soler pre španielske médiá.

Prvým gólom zmazal Soler náskok favorita, ktorý viedol od 23. minúty po presnom zásahu Karima Benzemu.

Priebeh zápasu bol pre hostí o to krutejší, že Valencia ešte do prestávky otočila skóre. Vlastný gól si strelil obranca Realu Raphael Varane.

Soler potom pridal v druhom polčase z bieleho bodu ďalšie dva zásahy v 54. po faule Marcela a v 63. minúte po ruke Sergia Ramosa.

"Na tréningoch poctivo trénujem penalty a dnes nám to prinieslo body. Hráči Realu sa ma snažili najmä pri opakovanej penalte znervózniť, no nepodarilo sa im to. Veľmi sme potrebovali toto víťazstvo," zdôraznil Soler.

Obhajca titulu, ktorému pre koronavírus chýbali Eden Hazard i Casemiro, sa už na žiadnu odpoveď nezmohol.

Žiadne ospravedlnenie neexistuje

Významnú úlohu na štadióne Mestalla hral systém VAR, ktorý bol v permanencii pri dvoch penaltových situáciách i pri potvrdení vlastného gólu Varanea.

Valencia predtým nevyhrala v štyroch zápasoch za sebou a vďaka zisku troch bodov poskočila na 9. pozíciu.

Tréner hostí Zinedine Zidane netajil po zápase, v ktorom Real prvýkrát od októbra 2018 inkasoval štyri góly, frustráciu.

"Na toto neexistuje žiadne ospravedlnenie, žiadne výhovorky. Bol to z našej strany veľmi zlý zápas, veľmi zlý deň," tvrdil po zápase.

Jeho zverenci si už sedem zápasov v sérii neudržali čisté konto.

"Musíme byť pevnejší v defenzíve. Keď sa nám to podarí, vpredu máme dostatok kvality, aby sme rozhodovali zápasy," poznamenal Zidane.

Po zápase mal obavy aj o zdravotný stav Benzemu. Jediný strelec Realu musel štvrťhodinu pred koncom opustiť ihrisko pre zranenie.

Real momentálne stráca zo štvrtého miesta tabuľky na lídra Real Sociedad San Sebastian štyri body a má zápas k dobru.