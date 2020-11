Bod je dobrý možno pre Liverpool, hneval sa útočník City

Liverpool prelomil tri a pol ročnú sériu.

9. nov 2020 o 8:45 TASR

MANCHESTER. Futbalisti FC Liverpool zabodovali prvýkrát od marca 2017 v lige na ihrisku Manchestru City. V nedeľu sa v šlágri na Etihad Stadium zrodila remíza 1:1, ktorú tréneri oboch tímov označili za zaslúženú.

"Nerozhodný výsledok je fér. Bolo to vyrovnané. V druhom polčase sme možno mali viac čistých šancí ako súper, no deľba bodov je v poriadku," povedal po zápase kouč City Pep Guardiola.

Dva špičkové tímy pripravené na veľký súboj

Jeho tím stratil doma ďalšie body a v tabuľke mu patrí až 10. priečka, hoci má zápas k dobru v porovnaní s najvýraznejšími konkurentmi.

Liverpool začal lepšie, keď už v 13. minúte Mohamed Salah premenil jedenástku. Pokutový kop pre Liverpool vybojoval Sadio Mane, ktorého fauloval Kyle Walker. Salah napálil loptu prudko k žrdi a nedal šancu domácemu brankárovi Edersonovi.

"Úvod bol z našej strany výborný. Celkovo to bol podľa mňa super futbal. Dva špičkové tímy, pripravené na veľký súboj a z oboch strán bolo preto cítiť masívnu energiu. Ja som spokojný, hrali sme dobre a boli sme nebezpeční," vyhlásil tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

Manchester vyrovnal ešte v prvom polčase - v 31. minúte Kevin De Bruyne prihral Gabrielovi Jesusovi, ktorý sa uvoľnil od obrancu a skóroval.

Domáci mohli do prestávky aj otočiť skóre, po ruke Joea Gomeza v šestnástke dostali aj oni výhodu jedenástky, lenže De Bruyne netrafil priestor troch žrdí.

Po zmene strán bol blízko ku svojmu druhému gólu v zápase Jesus, po centri Joaa Cancela hlavičkoval tesne mimo.

Nerozhodný stav sa už nezmenil a obhajca titulu figuruje na tretej priečke s rovnakým počtom 17 bodov ako má druhý Tottenham. Líder Leicester vedie tabuľku o bod pred prenasledovateľmi.

Kluby otvorili debatu o počte striedaní

City stratili body už vo štvrtom zo siedmich doterajších duelov a preto sa remíza málila útočníkovi Gabrielovi Jesusovi.

"Bod je dobrý možno pre Liverpool, ale nie pre nás. My potrebujeme začať vyhrávať. Dnes to nevyšlo, no bojujeme ďalej," uviedol bezprostredne po záverečnom hvizde.

Guardiola i Klopp po zápase kritizovali fakt, že na rozdiel od ďalších špičkových európskych súťaží nie je v Premier League povolených päť striedaní.

V novom ročníku proti tomu napriek nabitému kalendáru hlasovala väčšina klubov, tie menšie sa totiž obávali, že pre favoritov so širším kádrom to bude výhoda.

"Na celom svete je k dispozícii päť striedaní. Iba my si tu myslíme, že sme nejaká špeciálna súťaž a máme iba tri. Nechránime tak hráčov.

Pozrite sa napríklad na anglického reprezentanta Trenta Alexandra-Arnolda. Dnes sa zranil a práve preto je to katastrofa," hneval sa Guardiola.

"Vzhľadom na náročný program budem požadovať, aby sa pravidlo o piatich striedaniach vrátilo na stôl."