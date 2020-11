Kane strelil 150. gól v Premier League, zožal chválospevy od Mourinha

Tottenham stráca na lídra bod.

9. nov 2020 o 9:45 TASR

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=476836086

LONDÝN. Anglický futbalový reprezentant Harry Kane strelil jubilejný 150. gól v Premier League.

Rozhodol ním o výhre Tottenhamu Hotspur na pôde West Bromwich Albion v nedeľňajšom zápase 8. kola najvyššej anglickej súťaže.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťsedemročný kanonier sa presadil v 88. minúte a domáci tak zdolali nováčika najtesnejším rozdielom. V neúplnej tabuľke sa posunuli na druhé miesto.

"Harry toho dokáže oveľa viac, ako iba strieľať góly. Jeho prínos pre mužstvo je obrovský z hľadiska strieľania gólov, asistencií, zisku lôpt v strede ihriska," chválil svojho zverenca tréner José Mourinho.

"Proti West Bromwichu sa v záverečných piatich minútach stiahol na pozíciu 'šestky' a vybojoval niekoľko dôležitých lôpt. Je to hráč mimoriadnych kvalít," dodal tréner Tottenhamu.

Sprus si pripísal tretí ligový triumf za sebou a potvrdil, že na ihriskách súperov sa mu darí. Na ihriskách súperov vedie sériu štyroch víťazstiev v rade.

"Povedal by som, že toto mužstvo by mohlo byť šampiónom vo viacerých európskych krajinách. Premier League je však pravdepodobne najťažšia liga na svete, pretože v nej môžete nazbierať veľa bodov a nemusí to stačiť.

Sú tu Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Leicester, Arsenal. Môžete mať úspešnú sezónu a zostať pod vrcholom. Čo však môžeme urobiť, je sústrediť sa vždy na ďalší zápas. Nestaráme sa o ostatné tímy," doplnil Mourinho.

Tottenham stráca na lídra Leicester City jeden bod. West Bromwich v novej sezóne ešte neokúsil pocit víťazstva, s tromi bodmi je na 18. priečke tabuľky.