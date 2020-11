Ibrahimovič a reprezentácia? Len som dráždil Švédov, reagoval s úsmevom

Penaltu vraj kopal naposledy.

9. nov 2020 o 11:30 SME.sk, TASR

RÍM. Švédsky kanonier Zlatan Ibrahimovič sa gólovou hlavičkou v nadstavenom čase postaral o zisk bodu pre AC Miláno, ktoré v nedeľnom dueli 7. kola talianskej futbalovej Serie A remizovalo na domácej pôde s Hellasom Verona 2:2.

AC bolo na pokraji prvej prehry v najvyššej domácej súťaži od 8. marca, napokon však natiahlo sériu neporaziteľnosti na 19 stretnutí.

Na čele Serie A má dvojbodový náskok pred Sassuolom.

Penaltu prenechá iným

Milánčania prehrávali už po necelých dvadsiatich minútach o dva góly. V 27. minúte si potom dal vlastenca Giangiacomo Magnani z Verony a favorit ďalší zásah pridal až v nadstavenom čase.

Prvú ligovú prehru v sezóne odvrátil svojím ôsmym gólom v sezóne Ibrahimovič, ktorý predtým v 65. minúte nepremenil jedenástku.

Ibrahimovič neuspel z bieleho bodu už druhýkrát po sebe, predtým zaváhal v súboji Európskej ligy proti pražskej Sparte. Celkovo zo šiestich predošlých penaltových pokusov nevyužil až štyri.

Brankár Hellasu Marco Silvestri ho provokoval, keď na prázdnom San Sire naňho pokrikoval, že poslednú penaltu nepremenil. Následne skúsený Švéd napálil loptu vysoko nad brvno.

"Nabudúce radšej prenechám loptu Franckovi Kessiemu. Myslím, že to bude lepšie," tvrdil Švéd.

"Veľmi si však vážim, že sme za stavu 0:2 nesklonili hlavy. Dnes bolo dôležité neprehrať. Zápas nás stál príliš veľa síl a ak by sme odchádzali s prázdnymi rukami, bolo by to pre nás kruté," pokračoval.

Reprezentácia témou nebola

"Hráme veľa zápasov, program je nabitý. Už sa tešíme na prestávku, potrebujeme si všetci oddýchnuť a nabrať novú energiu," doplnil Ibrahimovič.

Pár dní predtým pritom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu v drese švédskej reprezentácie a s kapitánskou páskou.

"Dlho sme sa nevideli," pridal text k príspevku a rozprúdil debatu o svojom návrate do národného tímu.

Namiesto zápasov Ligy národov však bude oddychovať a naberať sily na ďalšie zápasy talianskej ligy. Nad návratom do reprezentácie vraj ani neuvažoval.

"Chcel som len podráždiť ľudí vo Švédsku," usmial sa odchovanec Malmö FF.