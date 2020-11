Slovensko hrá o všetko. Naskočí do hry osemnásťročný zjav?

Mladík môže prekonať rekord.

9. nov 2020 o 18:09 Pavol Spál

BRATISLAVA. Predstavte si, že by bol Marek Hamšík v reprezentácii so svojím otcom, ktorý je starší o sedemnásť rokov.

Presne taký rozdiel je medzi najstarším hráčom v aktuálnej nominácii futbalovej reprezentácie Tomášom Hubočanom (35 rokov) a najmladším Tomášom Suslovom.

Anketa:

Kto vyhrá baráž a postúpi na EURO? Severné Írsko 321 Slovensko 719 Hlasovalo: 1040

Hlasovanie otvorené:

od: 06.11.2020 15:52

do: 12.11.2020 20:30

Pred mesiacom v rozhovore pre SME Suslov sebavedomo vyhlásil, že by už nemal chýbať v reprezentácii do 21 rokov, aj keď stále môže hrať za výber do 19 rokov.

To, že na to má, potvrdil nedávno ihneď vo svojej premiére v národnom tíme do 21 rokov. V prvom zápase proti Azerbajdžanu mal ako náhradník podiel na dvoch góloch.

V druhom stretnutí proti Francúzsku už nastúpil v základnej zostave a bol možno najlepším slovenským hráčom.

Mladík, čo nepozná trému

Futbalistov Slovenska čaká vo štvrtok na pôde Severného Írska finále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Je to zápas o všetko, ktorý rozhodne o postupe na veľký turnaj. A v nominácii nového trénera Štefana Tarkoviča sa ocitol aj Suslov.

V článku sa ďalej dozviete: v akom veku debutovali Škrtel, Hamšík, Vittek či Weiss,

kto drží rekord a či ho môže Suslov prekonať,

ktorého hráča nahradil v nominácii,

či mal Tarkovič inú možnosť,

ktorou vlastnosťou sa Suslov líši od väčšiny Slovákov,

čo patrí medzi jeho výhody.

V reprezentácii do 21 rokov sa ani poriadne neohrial a už skočil do áčka. Pred zápasom roka.

„Trému nemám vôbec, nikdy ju nemám. Verím vo svoje schopnosti. Trúfam si naskočiť aj do zápasu proti Severnému Írsku,“ vraví 18-ročný tínedžer.

Aj v reprezentácii do 21 rokov by bol momentálne najmladším hráčom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako osemročný sľúbil, že si zahrá s Hamšíkom

Keď hralo Slovensko v roku 2010 na majstrovstvách sveta, Suslov práve končil prvý ročník na základnej škole.

Mal čerstvo osem rokov.