Severoírsky novinár pre SME: Zápas proti Slovákom je väčší ako mrakodrap

Severné Írsko žije futbalom.

9. nov 2020 o 19:00 Juraj Berzedi

Ich najväčšou futbalovou legendou je George Best. Najväčším hitom je pieseň o futbalistovi, ktorý strelil v reprezentácii len tri góly.

Severné Írsko je krajina s necelými dvoma miliónmi obyvateľov. A zápas proti Slovensku o postup na majstrovstvá Európy je dôležitý pre fanúšikov i politikov.

"Ak prehráme, v krajine príde k obrovskému sklamaniu,“ priznal STEVEN BEACOM zo severoírskeho denníka Belfast Telegraph.

Čo znamená futbal pre ľudí zo Severného Írska?

Je to obrovský fenomén. Keď reprezentácia postúpila na majstrovstvá Európy pred štyrmi rokmi, fanúšikovia hráčov vyzdvihovali do nebies. Celá krajina sa niesla na vlne úžasných pocitov.

Fanúšikovia Severného Írska patrili na EURO 2016 k najlepším a najhlučnejším. Čím to je, že existuje také puto medzi fanúšikmi a reprezentáciou?

Bolo cítiť veľkú hrdosť, keďže sa futbalisti po tridsiatich rokoch dostali na veľký turnaj. Po troch desaťročiach nastal čas na veľkú párty, v ktorej sú naši fanúšikovia výborní.

Najväčším hitom na šampionáte bola pieseň Will Grigg's on fire. Ako je možné, že priemerný futbalista Will Grigg, ktorý strelil v reprezentácii len tri góly, má vlastnú pieseň?

V Severnom Írsku boli oveľa lepší hráči, ktorí nikdy nemali svoju vlastnú pieseň, takže je to trochu zvláštne. Skladba Will Grigg sa zrodila v klube Wigan Athletic.

Potom ju prevzali fanúšikovia Severného Írska a stala sa pre nich hymnou a soundtrackom k EURO 2016. Je ironické, že Grigg na turnaji vôbec nehral. Jeho pieseň mala väčší vplyv ako samotný hráč.

Vo štvrtkovom zápase proti Slovensku sa bude hrať pred minimálnou diváckou kulisou. Je to pre domácich hráčov výrazné mínus?

Keď je Windsor Park v Belfaste plný a na tribúnach je 18-tisíc fanúšikov, na štadióne je neuveriteľný hluk a skvelá atmosféra.

Hráči vtedy cítia, že je možné všetko. Proti Slovensku bude na štadióne 1060 divákov. Je to lepšie ako nič, ale domáci hráči nebudú mať takú inšpiratívnu atmosféru ako zvyčajne.

Viacerí odborníci sa zhodujú, že slovenská reprezentácia je v zápase miernym favoritom, keďže má kvalitnejších futbalistov. Čo si o tom myslíte?

Šance oboch tímov sú päťdesiat na päťdesiat. Slováci majú výborných futbalistov, ale aj Severné Írsko má svoju kvalitu.

Hráči ako Steven Davis, Jonny Evans, Craig Cathcart a Stuart Dallas patria k ostrieľaným matadorom. Rozhodujúce bude, kto strelí prvý gól.

Má slovenská reprezentácia futbalistov, ktorí v Severnom Írsku vzbudzujú rešpekt?