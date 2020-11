Maka mrzí absencia Škrtela, Weissa nevníma ako konkurenciu

Verí v postup na európsky šampionát.

10. nov 2020 o 10:10 TASR

SENEC. Vo štvrtok 12. novembra zabojujú Slováci o účasť na preložené EURO 2020. Ak uspejú, na kontinentálnom šampionáte si zahrajú druhý raz za sebou.

Vo finále baráže však po úspechu túžia aj domáci Severní Íri. Útočník Róbert Mak uviedol, že Slováci dajú do zápasu všetko a hoci to bude ťažké, verí v postup.

Slovenský stredopoliar prišiel do reprezentácie v dobrej nálade a verí, že výborná atmosféra v tíme vygraduje po štvrtkovom zápase v Belfaste.

"Všetci sa tešíme na najdôležitejší zápas roka. Máme opäť šancu postúpiť na ME a my pre postup urobíme všetko. Dúfam, že sa nám to podarí," povedal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mak: Verím, že to zvládneme

Ten vidí paralelu štvrtkovej konfrontácie so semifinálovým barážovým zápasom proti Írsku, ktorý Slováci zvládli v októbri na Tehelnom poli po jedenástkovom rozstrele.

"Myslím si, že nás bude čakať podobný zápas. Severní Íri budú hrať doma, tiež chcú postúpiť a dajú do toho všetko. My sa musíme dobre pripraviť a verím, že to zvládneme," doplnil.

Súvisiaci článok Severní Íri hrajú futbal popri práci. Obdivujú Hamšíka a Škrtela Čítajte

Slovenských futbalistov vítali na zraze nové tváre v realizačnom tíme, ale aj v kabíne. Okrem Štefana Tarkoviča sa do reprezentácie vrátili Tomáš Hubočan a Vladimír Weiss.

"Ja to vnímam pozitívne. Tréner Tarkovič vie, čo od nás môže očakávať a my vieme, čo môžeme očakávať od neho. To, že sa vrátili Weiss a Hubočan, nám môže iba pomôcť. Škrtela je škoda, ale musíme sa dobre pripraviť my, čo sme tu.

Čo sa týka Vlada Weissa, má kvalitu a ja ho vôbec neberiem ako konkurenciu. Ja jeho návrat vnímam pozitívne a pokojne mu doprajem, aby zápas v Belfaste rozhodol," uviedol Mak.

Zápasy v Lige majstrov sú splnený sen

Súvisiaci článok Bol žoviálny, sebavedomý a precízny s loptami. Až prišiel šibalský Hamšík Čítajte

Dvadsaťdeväťročný krídelník pozná aj oboch asistentov trénera Tarkoviča.

"Ja som s Marekom Mintálom hrával ešte v Norimbergu a poznám aj Sama Slováka. Boli to osobnosti slovenského futbalu a môžu nám odovzdať svoje skúsenosti," hovorí Mak.

Slovenský futbalista sa po nedávnom prestupe do Ferencvárosu Budapešť už etabloval v tíme maďarského majstra, nastúpil aj v zápasoch Ligy majstrov proti Juventusu i FC Barcelona.

"Som rád, že som odohral nejaké minúty najmä v Lige majstrov. To sú náročné zápasy a je to sen každého futbalistu.

Koľko hrám je na trénerovi, ale keď dostanem šancu, tak sa snažím hrať čo najlepšie. Verím, že budem nastupovať častejšie," dodal.