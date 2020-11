Kane vyrovnal legendu, premárnená šanca City aj kolaps Arsenalu

Premier League má za sebou ôsme kolo.

10. nov 2020 o 12:44 DIGI Sport, SME.sk

BRATISLAVA. Sezóna 2020/2021 môže byť, súdiac podľa úvodných kôl, extrémne zaujímavá.

Dominancia Liverpoolu a Manchestru City sa zatiaľ nedostavila a skôr to vyzerá na jeden z najvyrovnanejších ročníkov v ére Premier League.

Samozrejme, sme ešte len na začiatku, ale už teraz je jasné, že do boja o výstup na piedestál môžu byť zainteresovaní aj tí, s ktorými sa príliš pred dvomi mesiacmi nepočítalo.

Aj dianie počas víkendového 8. kola to potvrdilo.

Leicester znova vyhral a je na čele. Tottenham neprehral sedem duelov v rade. Southampton sa vyhupol na štvrté miesto, Aston Villa obrala ďalšieho velikána a Chelsea potvrdila výbornú formu.

Mr. Penalty z King Power

Leicester nikdy v klubových dejinách nemal medzi elitou po ôsmich odohratých zápasoch 18 bodov. Správne namixované mužstvo Brandana Rodgersa sezónu odštartovalo bravúrne, čím opäť výraznejšie ožili spomienky na majstrovskú sezónu 2015/2016.

Rozprávku Mrázik televízie opakujú každý rok, prečo by teda líšky nemohli získať titul raz za 5-6 rokov? Samozrejme, to myslíme odľahčene, ale nemožné to rozhodne nie je.

Aktuálny líder potreboval na 18 bodov 18 gólov, z toho sedem zaznamenal z bieleho bodu. Vo víkendovom zápase s Wolves domáci kopali dokonca dve penalty. Prvú Vardy premenil, druhú mu Patricio chytil.

Mimochodom, duel viedol Anthony Taylor, ktorý Leicestru odpísal v tejto sezóne už štyri jedenástky (dve proti WBA). Celkovo mal Leicester v ôsmich kolách 8 pokutových kopov.

Obhajoba postu penaltového kráľa Premier League v podaní Manchestru United tak nemusí byť vôbec jednoduchá…

Lookman babrákom kola

Plynie 98. minúta londýnskeho derby medzi West Hamom a Fulhamom. Nováčik prehráva 0:1 po góle Tomáša Součeka. Striedajúci Benrahma však vo vlastnom vápne fauluje súpera a po VAR overení sa píska penalta.

Mitrovič, ktorý ju nepremenil v bitke so Sheffieldom United, ju prenecháva Ademolovi Lookmanovi. A ten? Zrealizuje najhoršie zakončenie z bieleho bodu za posledné roky, najhorší "panenkovský dloubák" v histórii súťaže!

Lookman kedysi patril medzi najžiarivejšie hviezdičky na futbalovej oblohe, no v sobotu zo seba spravil solídneho blbca.

Ak by sa to udialo za stavu 2:0 pre Fulham, išlo by to ľahšie do stratena, ale takto sa bude jeho meno ešte pár mesiacov spájať s udalosťou z Londýna.

Bola to jasná ukážka toho, akým spôsobom je možné stlačiť mieru sebavedomia z maxima na minimum.

V každom prípade 23-ročnému chalupárovi želáme veľa šťastnejších nabehaných kilometrov a podstatne presnejšiu mušku.

Jota? Firmino? No predsa obaja!

Pred týždňom sme špekulovali nad tým, akým spôsobom Klopp vyskladá mužstvo v šlágri s Manchestrom City, či uprednostní rozbehnutého a gólového Dioga Jotu alebo nasadí tradične mierne vychýleného Roberta Firmina.

Hodinu pred zápasom bolo po zverejnení zostáv vymaľované, manažér Liverpoolu postavil oboch. The Reds prešli zo systému 4-3-3 do rozostavenia 4-2-3-1. V rámci neho na hrote figuroval Mohamed Salah, ktorý na Etihad otváral skóre z penalty.

Domáci dokázali vyrovnať zásluhou Gabriela Jesusa, pričom za stavu 1:1 ešte v prvom polčase pokutový kop zahodil Kevin De Bruyne.

Deľba bodov v šlágri bola úplne zaslúžená. Príliš si ňou nepomohlo najmä City, ktoré vyhralo iba tri zápasy zo siedmich a je až na 10. mieste.

Harry Kane vyrovnal Michaela Owena

Hurikán Harry dal vo štvrtok v bulharskom Razgrade svoj 200. gól v službách Tottenhamu a o štyri dni neskôr prepisoval historické štatistiky znova.

Jeho zásah z 88. minúty do siete vzdorovitého West Bromu bol jediný v súboji a zároveň 150. pre Kanea v Premier League.

Kanonier Tottenhamu sa odpútal od Lesa Ferdinanda (149 gólov) a vyrovnal nástrel deviateho najlepšieho strelca Premier League Michaela Owena.

Kane dal svoj 150. gól v 218. zápase, rýchlejšie túto métu pokorila iba dvojica kanonierov Alan Shearer (potreboval na to 212 duelov) a Sergio Agüero (217).

Hakim Ziyech – nový Eden Hazard?

Bolože to plaču, keď pred časom Stamford Bridge opúšťal Eden Hazard. Chelsea čakala na svojho korunného princa celú minulú sezónu, no do roly hlavného kreatívca sa akosi nikto nedokázal štylizovať.

Teraz to môže byť iné, modrým opäť vyšlo slnko a pravdepodobne má nádych Maroka. Práve odtiaľ totiž pochádza nová hviezda tímu Hakim Ziyech.

Posila z Ajaxu odohrala v Premier League iba 190 minút, ale dokázala dať už jeden gól a na ďalšie tri prihrať. Hakim sa navyše presadil aj v Lige majstrov do siete Krasnodaru.

Pri sobotňajšom jasnom triumfe 4:1 nad Sheffieldom United bol Ziyech na neudržanie a zaslúžene ho takmer všetky britské denníky vyhlásili za postavu stretnutia.

Thiago Silva s Timom Wernerom sa prebrali takisto, Kaia Havertza to možno po zranení čaká tiež, Ziyech žiari… Lampard má dosť dôvodov na to, aby si dal k širokému úsmevu pár ťahov z obľúbenej cigaretky.

Arsenal s tvrdým dopadom

V 7. kole Arsenal vyhral na Old Trafford, čím naznačil, že chce konečne miešať karty na špici tabuľky. Lenže v nedeľu Artetovci prehrali po bezduchom výkone doma s Aston Villou 0:3.

Krásna ukážka vzletu a následného pádu, a to aj v kontexte extrémne nevyspytateľnej sezóny, ktorú sledujeme.

Venujme sa ale radšej Aston Ville. Tá je momentálne šiesta a ak sa vyvaruje premárneným zápasom ako s Leedsom či Southamptonom, môže byť prekvapením ročníka.

Mužstvo je enormne závislé na Jackovi Grealishovi, ktorý mal prsty už v deviatich góloch mužstva. Keď hrá dobre Jacky, hrá dobre aj Villa a môže poraziť hocikoho a hocikedy.

Burnley, Sheffield, West Brom, budíček!

Na Turf Moor neprichádzali súperi s rozžiarenými očami, skôr naopak. Na pôde Burnley v rokoch minulých padli aj tí najväčší, ibaže teraz to neplatí.

Tím Seana Dychea doma ešte ani raz nevyhral, nezískal ani jeden bod a nestrelil ani jeden gól. Dal iba tri góly a s dvomi bodmi sú na predposlednej priečke. Ide o ich najhorší vstup do sezóny a záchranárske ťaženie naberá veľmi rýchlo reálne kontúry.

Ešte horšie je na tom Sheffield United, minuloročný sympaťák schopný potrápiť hocikoho. Čepele sa otupili, a tak si hovejú na poslednej pozícii. Zisk jediného bodu z možných 24 je žalostný. Na Bramall Lane majú veľký problém.

West Brom nebol v nedeľu ďaleko od cennej remízy s Tottenhamom, ale Biličovci nakoniec išli spať s prázdnymi rukami. Nováčik ešte ani raz nevyhral a s tromi bodmi je takisto zasadený do zóny zostupu.

Liga je už takmer vo svojej pätine, najvyšší čas sa prebrať, inak tu máme jasné trio bojovníkov pre súboj o záchranu.