Vo funkcii kapitána nahradil Hrbatého. Verí v Gombosa, opäť osloví Poláška

Slovensko čaká náročný súboj s Čile.

10. nov 2020 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Nový slovenský daviscupový kapitán Tibor Tóth chce zostaviť najsilnejší možný tím.

Osloví všetkých hráčov vrátane deblového špecialistu Filipa Poláška, ktorý po marcovej prehre s tenistami Česka oznámil ukončenie daviscupovej kariéry.

"Chcem sa porozprávať s každým jedným hráčom. Pre mňa je to veľká česť viesť daviscupový tím, zároveň je to veľmi zaväzujúce.

Nie je to každodenná záležitosť. Daviscupové zápasy sú raz alebo dvakrát do roka a sú veľmi sledované.

Je to výrazne iné ako individuálne trénovať nejakého hráča," uviedol Tóth, ktorý je osobný kouč slovenskej mužskej jednotky Norberta Gombosa.

Ponuku riešil aj s Hrbatým

Daviscupovú atmosféru dobre pozná, tri roky totiž pôsobil ako tréner tímu, ktorý viedol Dominik Hrbatý.

"Rozmýšľal som nad touto ponukou a rozhodol som sa ju zobrať. Volal som aj s Dominom Hrbatým, bavili sme sa o vzniknutej situácii.

Mojou úlohou je pripraviť tím čo najlepšie na budúcoročný domáci súboj proti Čile. Čaká nás veľmi náročný súper. Ich lídrom je Cristian Garin a k dispozícii by mali mať už aj Nicolasa Jarryho, ktorému vypršal dopingový dištanc. Pevne však verím, že Čiľanov zdoláme," zaželal si Tóth.

"Uvidíme, či sa bude hrať v marci alebo v septembrovom termíne. Bolo by skvelé, keby v hľadisku bratislavského NTC mohli byť aj slovenskí fanúšikovia," dodal.

Gombos má veľké predpoklady

Nový šéf daviscupovej lavičky dúfa, že hráči budú v čase konania zápasu v optimálnej forme. Gombos sa v tejto sezóne pod jeho vedením vrátil do elitnej svetovej stovky a v rebríčku ATP Entry mu patrí 88. miesto.

"Už začiatok sezóny mal Noro úspešný, kvalifikoval sa do hlavnej súťaže na Australian Open a darilo sa mu aj na turnajoch ATP pred daviscupovým duelom s Českom. Potom ho pribrzdila koronapauza.

Po reštarte sezóny sa mu podarilo nadviazať na kvalitné výkony. Podľa môjho názoru stabilne patrí do prvej stovky a má predpoklady na to, aby sa ešte posúval vyššie. Ideálne by bolo, keby sa dostal v rebríčku niekde okolo 60. priečky a mohol pravidelne hrávať veľké turnaje. Challengre totiž dosť vyšťavujú," doplnil Tóth.

Tóthovi Gombos svojou usilovnosťou a pracovitosťou pripomína Hrbatého, ktorého v minulosti trénoval.

"Noro urobil v tomto roku veľký progres. Pripisujem to tomu, že začal na kurte ináč rozmýšľať a ináč riešiť krízové situácie. Je pokojnejší a rozhodnejší, celkovo zmenil pohľad na tenis.

Zdolal desiatich hráčov z Top 100, čo určite nie je náhoda. Zdvihlo mu to sebavedomie. Utvrdil sa v tom, že môže hrať vyrovnanú partiu aj s tými najlepšími," zakončil.