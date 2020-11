Dal gól v Belfaste, priblížil Afriku. Asi padlo aj neslušné slovo, priznáva

10. nov 2020 o 17:30 Daniel Dedina

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NIiCgkDBQk8

PREŠOV. Slovenskí fanúšikovia majú ten moment stále pred očami. Tínedžer Vladimír Weiss vyškolí na pravom krídle mladého obrancu Manchestru United Jonnyho Evansa a ako na podnose ponúkne gól Stanislavovi Šestákovi.

Ten sa nemýli a Slovensko sa po štvrťhodine hry ujíma v Severnom Írsku vedenia. Postup na svetový šampionát v Afrike je v tej chvíli na dohľad.

„Je to už jedenásť rokov...," povzdychne si Šesták.

„Stále som sa posúval s Vladom a dával sa do pozície, kde by som mohol prihrávku teoreticky dostať,“ spomína bývalý reprezentant.

Ťarcha okamihu na strelca je podľa neho v takej chvíli obrovská. Aj keď má pred sebou už iba odkrytú bránku, ako sa to stalo jemu.

„Každý si myslí, že je to už úplne ľahučké. Treba loptu trafiť tak, aby to hráč neprekopol a nebolo z toho veľké faux pas,“ upozorňuje Šesták.

Svojou akciou spravil zápas

V euforickej radosti sa rozbehol iným smerom, ale vzápätí sa zvrtol a vbehol do náruče architekta svojho gólu.

Detaily toho, čo si vtedy s Weissom povedali, si už presne nepamätá.

„Možno padlo aj nejaké neslušné slovo k tomu, čo so súperovým hráčom spravil alebo niečo v tom zmysle,“ smeje sa Šesták.

V tom čase 19-ročný Weiss hral len svoj tretí zápas za slovenské áčko. Jeho bývalý spoluhráč aj s odstupom času sníma klobúk.

„Spravil nám vtedy zápas. Vývoj nám nahrával do karát a dokázali sme potom postúpiť na majstrovstvá sveta. Dúfam, že niečo podobné zopakuje aj teraz. Veľmi mu to prajem,“ odkázal.

Zaujímavosťou je, že oboch hráčov v tejto chvíli spája identická reprezentačná bilancia. Obaja majú na konte 66 štartov.

Kým Šesták už ďalšie nepridá, Weiss sa pod vedením trénera Štefana Tarkoviča vracia do nominácie. Krátko pred zápasom ho však limituje ľahšie zranenie stehenného svalu.

Splnili predpoveď trénera Weissa

Kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta 2010 zápasom Severné Írsko - Slovensko gradovala.

Na zaplnenom Windsor Parku vládla výborná atmosféra. Domáci priaznivci povzbudzovali svoj tím, po zápase však ocenili aj súpera.

„Vytlieskali nás a uznali našu kvalitu. V tej chvíli sme vedeli, že máme obrovskú šancu postúpiť,“ hovorí Šesták.

Stanislav Šesták objíma Vladimíra Weissa po jeho skvelej asistencii na gól v Severnom Írsku. (zdroj: TASR/AP)

Slováci si následne situáciu skomplikovali domácou prehrou so Slovinskom, ale postup napokon vydreli. Spečatili ho v pamätnej snehovej fujavici v Chorzówe.

Vtedajší tréner Slovenska Vladimír Weiss starší sa ukázal ako vizionár. Jeho slová o tom, že na šampionát postúpi zo skupiny to mužstvo, ktoré vyhrá v Severnom Írsku, sa naplnili.

„Tréner nám to prízvukoval. Mal do detailov vypočítané, čo potrebujeme na postup. Po zápase v Severnom Írsku to vyzeralo fantasticky, napriek tomu sme šli do Poľska s malou dušičkou. Všetko napokon klaplo,“ rekapituluje v súčasnosti športový riaditeľ druholigového FK Poprad, ktorý zároveň hráva za rodnú Demjatu.

Obranca či útočník, základom je srdce

Slovenský futbal stojí pred výzvou a núka sa mu možnosť postúpiť na majstrovstvá Európy druhýkrát za sebou. Aj vďaka tomu, že dlhodobo zaužívaný kvalifikačný model sa zmenil.

„Postúpiť je možno trochu ľahšie. Dá sa to cez kvalifikáciu, Ligu národov i baráž. Šanca je väčšia. Teraz máme poslednú,“ zdôrazňuje Šesták, ktorý práve po predchádzajúcom európskom šampionáte v roku 2016 ukončil reprezentačnú kariéru.

Štvrtkový zápas je veľkým lákadlom pre obe krajiny.

„Hráme vonku, ale má tam byť tisíc divákov, takže to bude oveľa jednoduchšie ako hrať v nejakej divokej atmosfére. Máme veľkú šancu,“ myslí si Šesták.

Oceňuje, že našim súperom budú práve Severní Íri. „Prešli cez Bosnu a Hercegovinu, tá by bola veľmi ťažkým orieškom,“ tvrdí.

Impulz v podobe príchodu trénera Štefana Tarkoviča i návratu niektorých hráčov je podľa neho dobre načasovaný, keďže rozdielové výkony na ihrisku v poslednom období chýbali. A takisto kanonier Šestákovho formátu z kvalifikácie MS 2010.

„Proti Izraelu dal gól Marek Hamšík a stále je to pán hráč. Uvidíme, či dostane šancu Mišo Ďuriš alebo niekto iný. Je úplne jedno, či sa presadí obranca alebo útočník. Základ je dať do toho srdce. Ak by to aj nedopadlo dobre, ale hráči pre to urobia maximum, futbalová verejnosť to zoberie inak,“ dodal autor trinástich reprezentačných gólov.