Weiss mu nasadil jasličky. Rešpekt si získal bitkou v kabíne United

Predstavujeme päť osobností futbalového tímu Severného Írska.

10. nov 2020 o 18:00 Juraj Berzedi

BRATISLAVA, BELFAST. Keď sa slovenského fanúšika spýtate, koľko pozná futbalistov zo Severného Írska, zrejme sa bude musieť poriadne zamyslieť.

A ani po dlhom uvažovaní ich veľa nevymenuje. Severné Írsko nemá v kádri hviezdy svetovej úrovne ako Chorvátsko či Wales, proti ktorým hrali Slováci v kvalifikácii.

V tíme však má futbalistov, ktorí pravidelne nastupujú v anglickej Premier League, v tradičných škótskych kluboch a jedného hráča, ktorý pôsobí mimo Britských ostrovov.

Hoci sa štvrtkový súper slovenského tímu vo finále baráže o EURO 2020 spolieha na tímový výkon, v kádri má viacero kvalitných hráčov. Toto je päť najväčších osobností tímu.

1. Hrdina, ktorého prirovnávajú k Bestovi

To, čo pre slovenskú reprezentáciu znamená kapitán Marek Hamšík, to pre severoírsky národný tím predstavuje Steven Davies. Je to kapitán a najväčšia hviezda tímu.

Má 35 rokov a za reprezentáciu odohral 117 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. V Premier Leauge hrával za Aston Villu a Southampton.