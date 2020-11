Pamätné zápasy: Španieli dávali góly a tréner Galis zúril. Vyhodili ho

Ako dopadli zápasy, v ktorých išlo o postup.

11. nov 2020 o 7:20 Boris Vanya, Titanilla Bődová

Luis García strieľa hlavou prvý gól do siete slovenského brankára Kamila Čontofalského v baráži MS 2005 v Madride. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Veľký futbalový turnaj je na dosah. Zostáva už len posledný krok, možno dva. Hranica medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenká. Výhra prinesie eufóriu a radosť, prehra obrovské sklamanie.

Slovensko odohralo v ére samostatnosti zápasy, po ktorých vypukli postupové oslavy, aj súboj, keď sa vidina účasti na šampionáte rozplynula. K trom výnimočným zápasom Slovenska pridávame pre pamätníkov aj štvrtý, v ktorom si postup na MS 1970 v Mexiku vybojovala futbalová reprezentácia Československa.

Španielsky býk nemal zľutovanie

Taký dôležitý zápas ešte v ére samostatnosti slovenská futbalová reprezentácia nehrala.

V kvalifikácii majstrovstiev sveta 2006 skončili Slováci v 3. skupine na druhom mieste za Portugalskom a postúpili do baráže o účasť na finálovom turnaji.

Žreb im prisúdil silné Španielsko, ktoré finišovalo v 7. skupine druhé za Srbskom a Čiernou Horou. Hralo sa na dva zápasy, prvý bol 12. novembra 2005 v Madride.

Redakcia španielskeho športového denníka Marca vyslala pred týmto súbojom do Bratislavy reportéra Juana Castra, ktorého som sprevádzal.

S úžasom a dojatím hľadel na fotografie a trofeje v detskej izbe už nebohého Petra Dubovského, na ktorého v Španielsku spomínali ako na skvelého hráča.

Veľmi sa mu páčila aj Danglárova karikatúra, na ktorej postavička v slovenskom klobúčiku akoby vystrihnutá z kresleného seriálu Kubko a Maťko, v roli toreadora krotila veľkého španielskeho býka.

Španielsky tréner Luis Aragones dáva pokyny svojmu tímu, v pozadí opúšťa tréner Dušan Galis slovenskú striedačku. (zdroj: TASR)

Zápas sme sledovali v preplnenej krčme s desiatkami napätých fanúšikov, ktorí verili, že mužstvo trénera Dušana Galisa zaskočí favorita. Španielsky býk však nemal zľutovanie.

Luis Garcia dvoma rýchlymi gólmi v prvej dvadsaťminútovke udal tón zápasu. Tréner Galis sa po druhom góle dostal do ostrej výmeny názorov s asistentom rozhodcu a hlavný ho vyhodil zo striedačky. Zápas dopozeral v útrobách štadióna na televíznej obrazovke.

Reportér Juan Castro si spokojne upil z druhého piva, všetko išlo podľa (španielskych) plánov.

Lenže v 49. minúte Luis Garcia ponúkol chybnou prihrávkou gólovku Szilárdovi Némethovi a ten neodmietol - 2:1. Castro čosi po španielsky zahrešil a viditeľne znervóznel. Žeby predsa nádejný výsledok do odvety?

V 63. minúte obranca Roman Kratochvíl v sklze vypichol v šestnástke loptu Garciovi (komu inému), ale zasiahol ju pri tom rukou. Taliansky rozhodca De Sanctis odpískal penaltu a na dôvažok ešte vylúčil Mariána Hada za protesty.

Dušan Galis už v tej chvíli našťastie nebol na ihrisku...

Gól na 3:1 domácich upokojil, v presilovke pridali ďalšie dva zásahy (Garcia zavŕšil hetrik) a z odvety v Bratislave spravili formalitu.

„Gratulujem súperovi k víťazstvu, i keď boli veci, ktoré ma urazili i sklamali. Sklamalo ma pískanie pri našej hymne a myslím si, že keď na šampionáte majú byť najlepšie mužstvá, mali by im pískať aj najlepší rozhodcovia,“ vravel Galis po zápase na tlačovej konferencii pokračoval.

„Niektoré rozhodnutia, najmä prvého asistenta, boli priam neuveriteľné. Prvý gól sme dostali po rohu, ktorý nebol. Boli tam však aj ďalšie veci. Sme malá krajina a myslím si, že Španielsko si nepotrebovalo takto pomôcť.“

V odvete v Bratislave sa zrodila remíza 1:1, gól Slovenska strelil vtedy 21-ročný Filip Hološko.

Španielsko - Slovensko 5:1 12. november 2005 Madrid, baráž o postup na MS 2006 Góly: 10., 18., 74. Luis Garcia, 65. Fernando Torres (z 11m), 79. Morientes - 49. Sz. Németh Zostava Slovenska: Čontofalský - Zabavník, Škrtel, Kratochvíl, Had - Karhan (73. Janočko), M. Petráš, Hlinka - Hološko (46. Sz. Németh), Hodúr (66. Greško) – Vittek.

Poliak si dal vlastný gól. Stal sa novým Jánošíkom

Na trávnik padali veľké chumáče snehu, rozcítený otec so slzami v očiach objímal svojho nemenej dojatého syna, televízny reportér bozkával brankárovi ruky. Desiatky premrznutých fanúšikov oslavovali v opojení. Zimná rozprávka v Chorzówe.

Slovenská futbalová reprezentácia prvý raz vo svojej histórii vybojovala postup na veľký šampionát.

Slovenská radosť v zasneženom Chorzówe. (zdroj: TASR)

V poslednom kole kvalifikácie na MS 2010 zavítali Slováci do Poľska. Na to, aby si udržali prvé miesto v skupine a postúpili na MS v Juhoafrickej republike, potrebovali bezpodmienečne vyhrať.

Druhé Slovinsko totiž malo o dva body menej, ale hralo na pôde futbalového trpaslíka v San Maríne, a vo vzájomných zápasoch dvakrát Slovákov zdolalo.

Reprezentačný tréner Vladimír Weiss musel pri tvorbe tímu improvizovať. Pre trest chýbali až traja obrancovia, Martin Škrtel, Ján Ďurica i Radoslav Zabavník.

Hoci sa zápas hral v októbri, husto snežilo, hralo sa so žltou loptou. Slováci sa ujali vedenia už v 3. minúte: po centri Mareka Hamšíka nešťastne poslal loptu do vlastnej brány Seweryn Gancarczyk.

Hral svoj šiesty a ako neskôr vysvitlo, predposledný reprezentačný zápas. Na anglickej verzii Wikipedie sa o ňom píše, že po stretnutí sa stal slovenským národným hrdinom ako Juraj Jánošík.

Slováci hrdinsky bránili a odolávali. Po úvodnej dvadsaťminútovke už dominovali Poliaci, brankár Ján Mucha bol v neustálej permanencii. Slovenskí futbalisti však udržali najtesnejší náskok až do konca. Víťazstvo 1:0 ich katapultovalo do Afriky.

„Celkovo sme urobili v tejto kvalifikácii iba jednu chybičku doma so Slovinskom. Druhý mečbal sme však už využili. Toto mužstvo má svoju kvalitu aj svoju budúcnosť,“ konštatoval šťastný tréner Weiss.

Poľsko - Slovensko 0:1 14. október 2009, Chorzów, kvalifikácia MS 2010 Gól: 3. Gancarczyk (vlastný) Zostava Slovenska: Mucha – Pekarík, Štrba, Saláta, M. Petráš – Kopúnek – Weiss ml. (67. Novák), J. Kozák (86. Karhan), Hamšík – Šesták (75. Švento), Jendrišek.

Premenili až tretí mečbal. Po zápase na nich zavolali políciu

Tri zápasy, tri mečbaly. Po žrebe kvalifikácie na ME 2016 málokto čakal, že na jej konci budú Slováci v luxusnej situácii.

Po parádnom úvode, keď zvíťazili na Ukrajine a následne doma porazili Španielov, mali zverenci Jána Kozáka ideálne rozbehnutú kvalifikáciu. Body zbierali aj naďalej. Po siedmich zápasoch ich mali na konte 18, prehrali len v Španielsku.

Na definitívny postup stačilo v ôsmom kole doma zdolať Ukrajincov – lenže zrodila sa bezgólová remíza.

Nič sa nedeje, v ďalšom kole stačí zdolať doma Bielorusov – lenže na obrovské prekvapenie vyhrali hostia 1:0. Z troch mečbalov boli dva zrazu fuč.

Posledný zápas hrali Slováci v Luxembursku, na pôde súpera, ktorý ich už raz v priateľskom stretnutí šokoval. Teraz to neprichádzalo do úvahy.

Slovenská reprezentácia viedla po prvom polčase už 3:0, a hoci sa domáci v druhom dejstve ešte vrátili do zápasu (v priebehu štyroch minút znížili na 2:3!), v pridanom čase Hamšíkov gól definitívne rozhodol.

„Ani sekundu som nepochyboval o našom úspechu. Mužstvo má charakter, kvalitu. Bol som presvedčený, že to zvládneme,“ vyhlásil po stretnutí tréner Kozák.

Oslavy boli bujaré, niektoré médiá informovali, že hlučných Slovákov v hoteli musela utíšiť policajná hliadka a kolovali aj historky o škodách na majetku hotela.

Luxembursko - Slovensko 2:4 12. október 2015, Luxembourg, kvalifikácia ME 2016 Góly: 61. Mutsch, 65. Gerson (11 m) - 24. Hamšík, 29. A. Nemec, 30. Mak, 90+1. Hamšík Zostava Slovenska: Kozáčik – Gyömbér, Škrtel, Hubočan, Švento – Kucka, Pečovský – Mak (87. Sabo), Hamšík, Weiss (72. Šesták) – Nemec (79. Jakubko)

Z Adamca a spol. majú Maďari stále nočné mory

„Už idú Čechoslováci! Už idú Čechoslováci!“ Zúfalé výkriky legendárneho maďarského rozhlasového reportéra Györgya Szepesiho sú v povedomí maďarských futbalových fanúšikov aj po viac ako polstoročí.

Československá reprezentácia vedená slovenským trénerom Jozefom Markom sa na neutrálnom ihrisku v Marseille stretla s Maďarskom v zápase o postup na MS 1970.

Bolo to dodatočné stretnutie pri rovnosti bodov, na vzájomné zápasy sa vtedy ešte nebral ohľad. Ak by sa rátali, postúpilo by Maďarsko, lebo v Budapešti zvíťazilo 2:0 a v Prahe dosiahlo remízu 3:3.

V základnej zostave v Marseille nastúpilo sedem Slovákov, ďalší dvaja striedali. Favoritom bolo Maďarsko, ktoré rok predtým získalo v Mexiku olympijské zlato a na predchádzajúcich majstrovstvách sveta vyškolilo Brazílčanov 3:1.

Na ihrisku však od dvadsiatej minúty dominoval tím Jozefa Marka. Hráči československej reprezentácie boli podľa dobových referátov aktívnejší, agilnejší i agresívnejší, útočníci sa pohybovali rýchlo a často menili pozíciu.

Maďarskí hráči sa podobne ako reportér Szepesi niekedy len bezmocne prizerali, ako sa na ich bránu rúti jeden útok za druhým.

Československo vďaka vysokému víťazstvu 4:1 postúpilo na MS v Mexiku. Hoci na šampionáte potom nezískalo ani bod, zápas v Marseille je príjemnou spomienkou v histórii československého futbalu.

V Maďarsku sa však stal priam historickým míľnikom: považujú ho za prvú veľkú futbalovú tragédiu, začiatok pádu niekdajšieho dvojnásobného vicemajstra sveta.

