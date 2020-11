Ako sa žije v Severnom Írsku? V byte sa nevyzúva a po práci už žiadny stres

V každom meste hovoria iným dialektom.

11. nov 2020 o 7:10 Titanilla Bődová

Na slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká vo štvrtok zápas o postup na Euro 2020 v Belfaste. O každodennom živote v Severnom Írsku hovorí Slovenka ANNA KARÁČOVÁ, ktorá sa tu usadila.

Ako dlho žijete v Severnom Írsku?

Pochádzam z Košíc, ale žijem v Severnom Írsku už pätnásť rokov, v meste Ballymena. Vždy som túžila ísť do nemecky hovoriacej krajiny, no vďaka priateľom som sa dostala do Severného Írska. Pracujem v škole a v komunitnom centre pre cudzincov, kde pomáham českej a slovenskej komunite.

Aké sú rozdiely v každodennom živote v porovnaní so Slovenskom?

Ľudia si prácu neberú domov, sú pokojnejší a vyrovnanejší. Mám pocit, že sú aj viac otvorení, kamarátski, ľudskejší. Môžete sa tu dočkať pomoci od ľudí bez toho, aby na vás zle zazerali. Rozdiel je aj v tom, že na Slovensku je hlavné jedlo dňa obed a tu je to večera.

Ako domáci vnímajú cudzincov?

Akceptujú cudzincov, nezazerajú na vás, ako keby ste boli z Marsu. Snažia sa pochopiť váš problém alebo pozadie, odkiaľ prichádzate. Za ten čas, čo som tu, som toho dosiahla v živote veľa. Mám veľa priateľov, ktorí ma majú radi a kompletne akceptujú, že som Slovenka.

Čím je zvláštny tamojší dialekt? Ktoré sú typické severoírske frázy?

V každom meste je iný dialekt. Ľudia doslova hltajú slová, a nastáva aj situácia, že ani domáci domácemu niekedy nerozumie. Ak niekomu vo svete poviete frázu „What’s the craic?” (Čo sa robí?), „Dead on” (Perfektne) či „Aye” (Áno), hneď vedia, že ste zo Severného Írska.

Známy chodník Dark Hedges zo seriálu Hra o tróny. (zdroj: Archív A. K.)

Zažili ste aj nejakú vtipnú príhodu, nedorozumenie?

Takých príhod je veľa, najmä ak sa pokúšate povedať vetu, ktorá vám v slovenskom jazyku dáva zmysel, ale v angličtine je to úplná skomolenina. V prípadoch mojej komunity sa väčšinou stretávam s problémom online prekladača.

Vnímate rozdiely medzi Severným Írskom a Írskom?

Všimnúť si dajú najmä v dialekte, ale sú aj menšie rozdiely v správaní.

V Severnom Írsku je veľmi dôležitá aj náboženská príslušnosť. Ako sa prejavujú rozdiely medzi katolíkmi a anglikánmi?

V oboch skupinách môžete nájsť rôznych ľudí. No keď s nimi nežijete, je málo pravdepodobné, že si všimnete rozdiely. Nás cudzincov sa ich problémy až tak netýkajú.

Ako sa zmenil váš život po Brexite? Malo to vplyv na vašu dennú rutinu?

Koncom tohto roka sa má skončiť takzvané prechodné obdobie. My v Severnom Írsku máme trochu odlišné zákony a politické vedenie ako v Británii. Máme posunuté termíny na podanie žiadosti o status usadlíka až na 30. júna 2021. Momentálne sa skôr rieši koronavírus.

Aké sú v Severnom Írsku protipandemické opatrenia?

Nosenie rúšok v obchodoch, školách či iných budovách. Treba si umývať a dezinfikovať ruky, držať odstup. Nemá sa stretávať viac ako desať ľudí, aj to len najviac z dvoch domácností. V porovnaní so Slovenskom sú pravidlá voľnejšie, vďaka GDPR nie ste povinný nikomu ukazovať certifikát.

Čo vám najviac chýba zo Slovenska?

Bryndza, horčica a naša úžasná príroda.

Pláž White Rocks Beach. (zdroj: Archív A. K.)

Naopak, čo by ste zo života v Severnom Írsku zaviedli aj na Slovensku?

Žiadny stres po pracovnej dobe. Jednoducho, ak mám voľno, prídem domov k rodine a užívam si čas s ňou a nie vybavovaním telefonátov o práci. Je to zbytočný stres, robota neutečie, ale čas strávený s priateľmi a rodinou áno.

Čo bola pre vás najväčšia kuriozita v Severnom Írsku?

Asi to, že sa nevyzúvajú v byte či v dome. Na Slovensku by vás napomenuli, ak by ste po celom byte chodili obutí, no tu je to normálne.

Ako ste si zvykali na to, že sa jazdí na ľavej strane vozovky?

Keďže viac jazdím tu v Severnom Írsku, ako na Slovensku, tak to nebol veľký problém. Skôr na Slovensku potrebujem mať pri sebe jeden deň nejakého šoféra, aby som náhodou nevošla do protismeru. Vodiči sú tu viac ohľaduplní, ale aj nepozorní. Smerovky používajú zriedkavo, majú problém aj so svetlami, často sa stáva, že vás v noci oslepia diaľkovými svetlami, alebo v hustom lejaku jazdia bez svetiel.

Na prechádzke po severnom pobreží írskeho ostrova. (zdroj: Archív A. K.)

Ktoré mesto v Severnom Írsku by ste odporučili cestovateľom, ak sa raz znovu bude dať bezstarostne cestovať?

Každé mesto je pekné, či už je to Belfast, Londonderry či Strabane. V každom meste, ale aj mimo nich si vie prísť človek na svoje. Najmä musí vedieť, čo sa mu páči. Či už je to nejaká kultúrna pamiatka, pobrežie, cesta po stopách seriálu Hra o tróny, alebo skaly, rebríky, ochutnávky whisky… Mne sa veľmi páči krajina, ktorá je stále zelená, kultúrne pamiatky, zrúcaniny, kamenné múriky.

Zachytili ste, že slovenská futbalová reprezentácia hrá vo štvrtok kľúčový zápas v Belfaste o postup na Euro?

Áno, aj tu chodia reklamy na ten zápas. Osobne futbal nemusím, ale poznám ľudí, ktorí pozerajú futbal, takže rozmýšľam, že si zápas pozriem. Bolo by zaujímavé sledovať ho so zmiešanou komunitou Čechov, Slovákov a Severných Írov. Výsledok si netrúfam tipnúť. Keďže som Slovenka s vytvoreným zázemím v Severnom Írsku, budem spokojná, nech to dopadne akokoľvek.