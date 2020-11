Zapísal sa do histórie, napísali, že zomrel. Olympijský medailista je v kóme

V najbližšom čase ho čaká transplantácia.

11. nov 2020 o 7:30 (aktualizované 11. nov 2020 o 14:41) TASR

MADRID. Bývalý chodec a historicky prvý španielsky olympijský medailista v atletike Jordi Llopart sa nachádza v hlbokej kóme v nemocnici.

Podľa denníka Marca utrpel infarkt. Agentúra AFP predtým informovala, že Llopart na následky infarktu zomrel, jeho rodina však túto správu neskôr dementovala.

Španielska atletická federácia i mnohé ďalšie športové organizácie a osobnosti už stihli vyjadriť sústrasť rodine a pozostalým, no Španielsky olympijský výbor neskôr oznámil, že Llopart žije, hoci je v nemocnici v hlbokej kóme.

"V najbližšom čase ho čaká transplantácia," uviedla rodina vo svojom stanovisku, z ktorého citovala AFP.

Llopart sa zapísal do histórie španielskeho športu, keď na OH 1980 v Moskve získal striebro v chôdzi na 50 km. V tejto disciplíne vybojoval i zlatú medailu na ME 1978 v Prahe. Predstavil sa aj na OH v rokoch 1984 a 1988.