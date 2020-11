Zapísal sa do histórie. Zomrel prvý španielsky olympijský medailista

Navždy zostaneš legendou, píše španielska federácia.

11. nov 2020 o 7:30 TASR

MADRID. Vo veku 68 rokov zomrel bývalý chodec a historicky prvý španielsky olympijský medailista Jordi Llopart. Podľa denníka Marca utrpel infarkt.

Llopart sa zapísal do histórie španielskeho športu, keď na OH 1980 v Moskve získal striebro v chôdzi na 50 km. V tejto disciplíne vybojoval i zlatú medailu na ME 1978 v Prahe. Predstavil sa aj na OH v rokoch 1984 a 1988.

"Odpočívaj v pokoji, Jordi Llopart. Navždy zostaneš legendou španielskej atletiky," uviedla na twitteri Španielska atletická federácia.

Španielsky olympijský výbor nazval Lloparta "legendou a šampiónom s veľkými písmenami". Informáciu priniesla agentúra AFP.