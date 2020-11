Košice sú v jednej zo štatistík posledné. Pomôcť by mohli Jurčo a Jaroš

Klub chce získať rozdielového útočníka.

11. nov 2020 o 12:26 TASR

KOŠICE. Tri góly v presilovkách, tri v oslabeniach. Taká je bilancia hokejistov HC Košice po ôsmich odohraných zápasoch, pričom v zužitkovaní početných výhod sú na poslednom mieste v extralige.

Aj preto tréner a športový riaditeľ Jan Šťastný netají ambíciu získať rozdielového útočníka.

Košice musia zlepšiť efektivitu

O potrebe zlepšiť presilové hry hovoria Košičania už niekoľko kôl a viaceré zápasy prehrali aj pre slabú efektivitu v početných výhodách.

Aj proti Novým Zámkom ich mali niekoľko, vrátane tej v predĺžení, ale o víťazstve napokon rozhodli až v samostatných nájazdoch.

"Pre nás to môže byť cennejšie než nejaké víťazstvo 7:1. Bolo to so šťastím, ale myslím si, že sme si zaslúžili aspoň bod. Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať a nemysleli sme na to, že sme predtým pár zápasov prehrali," poznamenal obranca David Růžička.

Ten dosiahol v zápase gól a asistenciu a so siedmimi bodmi je už (spoločne s ďalšími tromi hráčmi) najproduktívnejší obranca extraligy.

Jeho gól v 59. minúte mal pre Košiče veľký význam. Krátko predtým inkasovali v oslabení troch proti piatim na 2:3 a vyzeralo to na novozámocké víťazstvo.

Růžička sa však po chybnej rozohrávke hostí dostal k voľnému puku, ktorý bez váhania nasmeroval do ľavého horného rohu Lackovičovej bránky.

Po presnom zásahu sa okamžite otočil k tribúne, na ktorej bola hŕstka nehrajúcich spoluhráčov.

"Bolo to k chlapcom, ktorí dnes nehrali. Bolo mi ľúto 'Mudra' (obrancu Dávida Mudráka, pozn. red.), ktorý nemal vybavený prestup a tak som mu venoval ten gól. Zároveň som ho venoval aj môjmu dedovi, ktorý mal v stredu narodeniny," prezradil Růžička.

Réway absentoval zo zdravotných dôvodov

Pre Košičanov to bol v zápase už druhý gól v oslabení, celkovo tretí v sezóne, čím paradoxne vyrovnali svoju gólovú produkciu v presilovkách.

V nich majú iba 6,25-percentnú úspešnosť využitia, keď na tri góly potrebovali až 48 početných výhod. Je to najhoršia bilancia v celej súťaži, čo si uvedomujú aj samotní hráči.

“ Absencia Martina Réwaya bola zo zdravotných dôvodov. Je to vec, ktorá ho buď pustí alebo nepustí do zápasu. On, samozrejme, chce hrať a pomôcť tímu. „ Jan Šťastný, tréner HC Košice

"Asi ich budeme musieť hrať tak ako oslabenia - jednoducho. Snáď sa to potom otočí," poznamenal Růžička.

Na predzápasovej súpiske Košičanov síce figurovali aj obranca Dávid Mudrák a útočník Martin Réway, no do zápasu nezasiahli.

"Dávidovi vypršal transfer z Oshawy a riešime to. Chceli by sme ho minimálne do 30. novembra, pretože vtedy by mal začať kemp slovenskej dvadsiatky.

My sme s ním pôvodne počítali na dva mesiace, no štart sezóny sa posunul a tak verím, že ešte nejaký týždeň bude s nami.

Absencia Martina Réwaya bola zo zdravotných dôvodov. Je to vec, ktorá ho buď pustí alebo nepustí do zápasu. On, samozrejme, chce hrať a pomôcť tímu.

Je to však natoľko limitujúce, že nechceme ísť do rizika, že nám vypadne na niekoľko mesiacov. Preto je dôležité, aby sa vyliečil," poznamenal Jan Šťastný.

Šetria si miesto pre cudzinca

Na pozápasovej tlačovej konferencii sa vrátil aj k nedávnemu ukončeniu spolupráce s českým útočníkom Lukášom Vopelkom.

"Stanovili sme si cestu, že do formácií na 'čiernu robotu' zapojíme košických odchovancov. Lukáš sa musel presadiť tak, aby to bol rozdielový hráč do prvej či druhej formácie.

V trénerskom štábe sme sa napokon zhodli na tom, že to momentálne nie je útočník, akého hľadáme. V koncovke nám chýba hráč, ktorý to vie zaniesť do bránky.

Miesto jedného cudzinca si preto šetríme na rozdielového útočníka, ktorý tím pozdvihne gólmi. Teraz budeme sondovať a sledovať, ako sa bude liga vyvíjať. Do mozaiky nám momentálne chýba iba rozdielový útočník, strelec," netajil Šťastný.

Chcú angažovať Jurča a Jaroša

“ Kroky, ktoré robíme, nie sú náhle, ale premyslené. Niekoľko rokov verejnosť vyčítala košickému klubu, že nedostávajú šancu košickí odchovanci.My sme sa im teraz rozhodli dať priestor a verejnosti ukázať, že to nie sú iba slová. „ Jan Šťastný, tréner HC Košice

Ten pripustil aj angažovanie košických odchovancov Tomáša Jurča a Christiána Jaroša, ktorí majú zmluvy s klubmi NHL a v extralige by sa mohli rozohrať pred začiatkom zámorských kempov.

"Myslím si, že sa s nimi dohodneme, no najdôležitejšia téma je ich poistka. Tú musíme vyriešiť. Mohla nastať situácia, že by tu bol trebárs Lukáš Vopelka a odrazu by na dvere zaklopal Tomáš Jurčo s tým, že tu chce hrať.

Je to košický hráč, s ktorým máme výborné vzťahy a to isté aj s Christiánom. Preto by mi nedávalo príliš logiku podpísať ďalšieho 'importa', ktorý by potom sedel na tribúne.

Tým chcem povedať, že kroky, ktoré robíme, nie sú náhle, ale premyslené. Niekoľko rokov verejnosť vyčítala košickému klubu, že nedostávajú šancu košickí odchovanci.

My sme sa im teraz rozhodli dať priestor a verejnosti ukázať, že to nie sú iba slová. Košický divák má určite radosť, že hrajú mladíci ako Havrila, Frič, Krasničan, Eliaš či Džugan," poznamenal Šťastný.