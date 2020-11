Svit a Spišskí Rytieri nemajú dostatok hráčov, ligu čaká nútená pauza

V oboch tímoch sa objavil koronavírus.

11. nov 2020 o 12:55 (aktualizované 11. nov 2020 o 13:26) SITA

BRATISLAVA. Stredajší zápas 12. kola SBL medzi BC Prievidza a Iskrou Svit sa neuskutoční. Dôvodom sú nakazení hráči koronavírusom v kádri Svitu, ktorí sa tam objavili na základe pravidelného testovania pred každým zápasom.

Z rovnakého dôvodu sa nebude hrať aj sobotňajší súboj, v ktorom mali Podtatranci doma privítať hráčov Interu Bratislava.

Pre Svit nejde o prvý prípad

Hráči Svitu musia pre koronavírus do karantény. Nie je to prvý prípad v SBL, nedávno nastúpil do povinnej izolácie tím MBK Handlová, ktorý mal až deväť pozitívnych hráčov.

Svit v pôvodne stanovenom termíne neskôr nenastúpi ani v Leviciam a Lučenci. Najbližší zápas by mali zverenci chorvátskeho trénera Rudolfa Juga absolvovať až 2. decembra v Handlovej.

"Na pravidelnom testovaní boli pozitívni dvaja hráči. Spolu s ďalšími dvoma pozitívnymi z predchádzajúceho týždňa a ďalším hráčom, ktorý musí byť v karanténe kvôli rodinnému príslušníkovi, musíme odložiť všetky zápasy, ktoré sme mali odohrať v priebehu najbližších 10 dní," vyjadril sa prezident svitského klubu Ján Drobný na webe basketliga.sk.

Nové termíny odložených zápasov zatiaľ nie sú známe. Svitu aktuálne patrí v tabuľke SBL štvrtá priečka so ziskom 13 bodov za 4 víťazstvá a 5 prehier. Na čele je Spišská Nová Ves s 20 bodmi a zápasovým skóre 9-2.

SBL čaká týždňová pauza

Podobný problém ako Svit riešia aj Spišskí Rytieri, ktorí boli nútení odložiť svoje tri najbližšie stretnutia. V pôvodnom termíne sa tak neodohrá žiadny duel 12. a 13. kola SBL.

V rámci pravidelného testovania pred každým ligovým zápasom prišlo k odhaleniu pozitívneho prípadu aj v tíme Spišských Rytierov.

"V utorok sme počas testovania mali pozitívny nález, čo by nebol až taký problém, no počas niekoľkých hodín nám ďalší dvaja členovia tímu hlásili príznaky. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a po dohode s Lučencom, ktorý nám vyšiel v ústrety, zvíťazil zdravý rozum a zápas sme odložili," uviedol manažér tímu Michal Búza.

Spišiaci sú tak nateraz nútení odložiť stretnutia s Lučencom, Prievidzou a Interom Bratislava. Nové termíny zápasov zatiaľ nie sú známe.

SBL-ku tak čaká momentálne týždňová pauza, rozbehnúť by sa mala opäť v stredu 18. novembra, keď sú na programe dva zápasy 14. kola.