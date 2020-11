Všade bude prázdno, iba Slovákom bude čeliť tisícka divákov

Slováci ani Severní Íri už vyše roka nevyhrali.

11. nov 2020 o 15:25 Pavol Spál

BELFAST. Skôr ako vkročí na ihrisko, dotkne sa trávy. Šéf obrany Milan Škriniar sa ihneď prežehná a pobozká si prst.

Kapitán a tvorca hry Marek Hamšík si pred každým súbojom umyje, vyfúka a nagéluje vlasy.

Obranca Peter Pekarík sa aj vo štvrtok pred zápasom pomodlí, keď vstúpi na ihrisko, ešte sa prežehná.

„Som veriaci a katolík, o akú modlitbu ide si nechám pre seba, ale každý zápas ich striedam. Pred súbojom i po ňom poďakujem aj Bohu,“ priznal Pekarík.

Futbalistov Slovenska vo štvrtok (o 20.45 vysiela RTVS na Jednotke) čaká na pôde Severného Írska finále baráže o postup na majstrovstvá Európy.

Víťaz súboja v Belfaste postúpi na veľký turnaj.

Postup vždy potvrdili vonku

Finále baráže Štvrtok: Severné Írsko- Slovensko (hrá sa o 20. 45, vysiela RTVS na Jednotke). Predpokladaná zostava podľa SME: Rodák - Pekarík, Valjent (Gyombér), Škriniar, Hubočan - Lobotka, Kucka - Hamšík - Mak, Duda, Rusnák

Väčšina hráčov absolvuje svoj typický rituál. Niekto hrá trebárs v jedných kopačkách až dovtedy, kým v nich neprehrá.

Majú špeciálne naskladané veci v kabíne.

Kustódi im to pripravia tak, ako sú zvyknutí. Trebárs Peter Pekarík sa ide veľmi skoro rozcvičovať.

Vezme si slúchadlá a pustí si hudbu. Snaží sa koncentrovať už viac ako hodinu pred zápasom.

Postup na veľké šampionáty Slováci doteraz vždy potvrdili vonku.

Pred jedenástimi rokmi v Chorzówe zdolali Poľsko 1:0 a postúpili na majstrovstvá sveta v Južnej Afrike 2010.

Hamšík bol vždy hlavnou postavou

Pred piatimi rokmi vyhrali v Luxembursku 4:2 a spečatili postup na európsky šampionát vo Francúzsku 2016.

Teraz musia vyhrať v Belfaste.

"Veľmi si prajem, aby bola paralela medzi týmito zápasmi. Keď sme postupovali na veľké šampionáty, vždy sme museli bojovať do posledného zápasu. Všetko si musíme vydrieť až do konca," vravel Peter Pekarík.

Bola to práve strela Mareka Hamšíka, ktorú si zrazil do vlastnej brány poľský smoliar Seweryn Gancarczyk v boji o MS 2010.

Hamšík bol ústrednou postavou aj v Luxembursku, keď dvakrát skóroval.

Aj teraz na pôde Severného Írska by mal byť hlavným lídrom.

Úspech môže predĺžiť zmluvu Tarkoviča

"Je to zápas roka. Všetci vieme o čo ide, sme nastavení, aby sme ten zápas zvládli. Je to sen každého hráča, aby sme sa ako Slovensko dostali na ME," potvrdil Hamšík.

V kvalifikácii o postup na ME si Slováci postup nevybojovali, dostali však šancu na reparát. V baráži.

"Nehráme takéto zápasy často, pre hráčov to bude sviatok aj česť," vravel Štefan Tarkovič.

Novým trénerom je iba od 20. októbra a zmluva mu vyprší už koncom novembra. Prípadný úspech však môže naštartovať kariéru stále iba dočasného trénera.

Očakáva sa, že Tarkovič prebudí tím, ktorý v poslednom období stagnoval. A v tomto roku zatiaľ márne čaká na výhru.

Severní Íri naposledy zdolali Česko

Slovensko nevyhralo v riadnom hracom čase už päť zápasov za sebou. Národný tím je na rázcestí. Na hrane úspechu a neúspechu.

"Môžete predtým prehrať aj päť nepodstatných zápasov za sebou, ale keď vyhráte ten rozhodujúci, svet je zase ružový," tvrdí bývalý reprezentant Vratislav Greško.

„Každý z nás si chce ešte zahrať na veľkom turnaji. A toto je veľká šanca. Bola by škoda ju premárniť. Čaká nás extrémne dôležitý zápas, takže nikoho netreba burcovať,“ tvrdí Hamšík.

Severní Íri v októbri minulého roka zdolali Česko 3:2, ale odvtedy ťahajú neúspešnú sériu siedmich zápasov.

Z toho tri súboje remizovali a štyri prehrali. V posledných siedmich zápasoch platilo, že dali maximálne jeden gól.

Sila Severných Írov je v obrane

V posledných dvoch zápasoch vôbec neskórovali.

"Severní Íri majú kompaktný tím s individualitami, ktoré hrávajú v anglickej Premier League či najvyššiu súťaž v Škótsku. Očakávam vyrovnaný zápas, taktický, ale my pôjdeme vlastnou cestou," myslí si Tarkovič.

Jonathan Evans (Leicester City), Stuart Dallas (Leeds United) a Jamal Lewis (Newcastle United) nastupujú pravidelne v slávnej Premier league.

Všetci traja sú obrancovia. V kádri Severného Írska dominuje až deväť hráčov z druhej anglickej ligy.

Ďalších päť hráčov pôsobí v tretej anglickej lige. Päť zástupcov má aj škótska liga.

Vo svetovom rebríčku FIFA je Severné Írsko na 41. mieste, Slováci sú na tom iba o štyri priečky lepšie.

Iba v Belfaste sa hrá s divákmi

Aj podľa kurzov stávkových kancelárií má ísť o absolútne vyrovnaný súboj.

Zo štyroch vzájomných súbojov vyhrali Slováci dva, raz sa tešilo Severné Írsko.

Keď sa zápas skončí nerozhodne, bude nasledovať predĺženie. Alebo sa rozhodne až v penaltovom rozstrele.

Finále baráže sa týka až štyroch zápasov, v štyroch rôznych skupinách A až D.

Všade sa bude hrať bez divákom. Jedinou výnimkou je Severné Írsko, kde v aréne Winsdor Parku bude 1060 fanúšikov.

Zápas rozhoduje nemecký arbiter Felix Brych. Hrá sa aj o štedrý finančný bonus.

Každý účastník majstrovstiev Európy získa od UEFA prémiu 9, 25 milióna eur.