Slovanu chytil čistý gól. Kiviaho by rád napodobnil krajana Hoviho

Fínsky brankár predvádza skvelé výkony.

11. nov 2020 o 17:04 Patrik Fotta

Spoluhráči ho prezývajú Kivi, čo vo fínskom jazyku znamená skala alebo kameň. V zápasoch hokejovej Tipos extraligy presne tak aj pôsobí.

Medzi jeho vzory patria krajania Miikka Kiprusoff či Pekka Rinne.

Fínsky brankár Nových Zámkov HENRI KIVIAHO je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa jeho mužstvo v úvode sezóny nachádza na špici tabuľky.

Tímu dodáva potrebnú sebadôveru a v kľúčových okamihoch vie predviesť vynikajúci zákrok. Navonok pôsobí uvoľnene a skromne. Kiviaho však dokazuje, že fínski brankári zaslúžene patria k najlepším na svete.

Po ôsmich zápasoch má 26-ročný rodák z Lappeenranty úspešnosť zákrokov 93%, priemer 2,15 gólu na zápas a zaznamenal aj jedno čisté konto.

V zápase 10. kola Tipos extraligy proti Slovanu Bratislava ste predviedli fantastický zákrok. Špičkou hokejky ste zachytili puk, ktorý bol už takmer za bránkovou čiarou. Čo vám na to povedali spoluhráči?

Pochválili ma, ale keďže sme zápas prehrali, nebola okolo toho veľká eufória. Bol to len jeden zákrok, ktorý žiaľ nepomohol tímu k víťazstvu. Napriek tomu je to určite jeden z mojich najlepších zákrokov a navyše to bolo na bránkovej čiare extrémne tesné.

Váš krajan Sasu Hovi sa preslávil práve v Slovane výbornými výkonmi a tiež výbušnou povahou. Zároveň to bol prvý brankár, ktorý dal v slovenskej lige gól. Snažíte sa aj vy na tréningu cvičiť strelu cez celé klzisko?

Áno, občas to trénujem, ale na druhej strane v zápase sa o to vyslovene nepokúšam. Ak sa ale naskytne príležitosť, rád to skúsim. Mojou hlavnou prácou je však gólom zabraňovať a nie ich strieľať. Bolo by to však potešujúce, ak by sa mi niečo také podarilo.

Je známe, že vo Fínsku vyrastajú výborní brankári. Čím to podľa vás je?

Vo Fínsku sa brankárom už odmalička venujú tréneri brankárov. Od ôsmich rokov nás učia základy chytania, vysvetľujú nám rôzne pozície a ukazujú ako urobiť zákrok. Neskôr pri prechode do vyšších vekových kategórií sa tréneri brankárov menia, ale vždy odvádzajú skvelú prácu a práve vďaka nim vyrastá vo Fínsku tak veľa úspešných brankárov.

Kto boli vaše vzory v detstve?

Mojím prvým idolom bol Miikka Kiprusoff a neskôr Pekka Rinne. V súčasnosti sa mi veľmi páči štýl chytania, ktorý predvádza Kari Lehtonen a po technickej stránke je fantastický Carey Price. Hoci nie je Fín, no je to skvelý brankár.

Fínskej reprezentácii sa na Slovensku mimoriadne darí. Na MS v roku 2011 aj vlani tu vybojovali Fíni zlaté medaily. Je teraz Slovensko pre Fínov najpopulárnejšou krajinou?

Určite áno. Niečo na tom musí byť, že sa nám u vás darí dosahovať skvelé výsledky. Je pravda, že teraz sem asi bude chodiť viac Fínov ako v minulosti (smiech).

Fínski fanúšikovia si pochvaľovali aj slovenské pivo. Ochutnali ste už pivo na Slovensku a čo vravíte na ceny potravín?

Ja som zatiaľ veľa rôznych druhov nechutnal, pretože počas sezóny pivo takmer vôbec nepijem. Niektorí fínski chlapci vyskúšali Kozel a chutil im. Čo sa týka cien je pravda, že sú omnoho nižšie ako vo Fínsku.

Keď nakupujem jedlo v obchodoch mám pocit, že je to skoro zadarmo. S chlapcami si robíme nákupy spoločne a štyria máme obvykle nákup dokopy za 70 eur. Vo Fínsku by sme za rovnaký nákup zaplatili aj vyše 150 eur.

V Nových Zámkoch pôsobíte aj s ďalšími troma Fínmi. Trávite spolu veľa času aj mimo ľadu?

Je to skvelé, že sme tu viacerí Fíni. Môžeme komunikovať v našom jazyku a aj vďaka tomu sa nám až tak necnie za domovom. Vždy, keď máme deň voľna, trávime ho spolu. Navaríme si fínske jedlo a aspoň trochu sa snažíme preniesť sem našu kultúru.

Ako vás spoluhráči prezývajú?

Volajú ma Kivi, čo vo fínčine znamená kameň alebo skala.

Čo najradšej robíte vo voľnom čase?

V súčasnej situácii s koronavírusom sme značne obmedzení a nemôžeme chodiť tak často von. Obvykle si zahráme NHL na playstation alebo pozeráme filmy. Páčia sa mi fínske komédie a televízne show. Nemám rád náročné filmy, radšej sa pri pozeraní zabavím. Chlapci majú radi aj akčné hry ako Fortnite, takže aj to si občas s nimi zahrám.

Komu sa zvykne v hrách najviac dariť?

Janne Seppanen je z nás najlepší. Vždy postrieľa najviac nepriateľov v každej hre. My ostatní sa len pozeráme, čo sa to deje. Jemu to vážne ide, asi veľa trénuje.

S tímom sa vám zatiaľ výsledkovo darí, navyše vy ste sa štatistikami zaradili medzi najlepších brankárov ligy. Aké sú vaše dojmy zo slovenskej najvyššej súťaže?

Prvý kontakt s ligou bol z môjho pohľadu veľmi dobrý. Zápasy sú náročné, každý tím má veľmi vysokú kvalitu. Zatiaľ mám len pozitívne dojmy. Spoluhráči mi veľmi pomáhajú a najmä vďaka nim sa mi darí aj individuálne.

Ako sa vám páči život na Slovensku a ako vám chutí slovenské jedlo?

Pochádzam z malého mestečka, takže v Nových Zámkoch je to pre mňa v mnohom podobné na čo som zvyknutý z domu. Čo sa týka jedla, už som ochutnal vaše typické bryndzové halušky. Spočiatku mali pre mňa zvláštnu chuť, ale neskôr mi zachutili.