Skončil po prvej ligovej prehre. Je to asi rarita, hovorí odvolaný tréner

Dávida dočasne nahradí Beňadik.

11. nov 2020 o 15:28 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Dvanásťnásobný slovenský šampión v hádzanej žien Iuventa Michalovce mení trénera. Sobotňajšia päťgólová prehra v Dunajskej Strede sa stala osudnou Petrovi Dávidovi.

„Odvolanie ma veľmi prekvapilo,“ priznal dnes už bývalý kouč ambiciózneho klubu z metropoly Zemplína, s ktorým končí aj jeho asistent Ján Lajčák.

Rozhodnutie o ukončení spolupráce s rodákom z Malaciek padlo na pondelkovom zasadnutí správnej rady. Na ďalší deň absolvovali úradujúce majsterky tréning už pod vedením Jana Beňadika, športového riaditeľa klubu.

Zaskočí na dva zápasy

„Vedenie klubu sa touto cestou chce obom trénerom poďakovať za prácu, ktorú pre Iuventu za obdobie svojho pôsobenia odviedli a v budúcnosti im prajeme všetko dobré,“ odznelo v oficiálnom klubovom vyhlásení tlmočenom práve Beňadikom.

„Dôvodom ukončenia spolupráce bola nevyrovnanosť výkonov a herný prejav družstva v poslednom období,“ doplnil 40-ročný Beňadik, ktorý bol dočasne poverený vedením tréningového procesu žlto-modrých.

Družstvo pod jeho taktovkou nastúpi na najbližšie dva zápasy MOL ligy - doma so Šaľou a v Prešove. „Po nich začneme riešiť otázku nového trénera,“ doplnil.

Beňadik v minulosti viedol v interlige Trenčín či Porubu, s ktorou v sezóne 2011/12 dokráčal k českému majstrovskému titulu. V istom období bol aj asistentom Štefana Katušáka pri ženskej reprezentácii Slovenska.

Slovensko mu nie je veľmi súdené

Dávid, ktorý prišiel do Michaloviec v lete 2019 a tím viedol v 36 súťažných dueloch s bilanciou 25 výhier, 1 remíza a 10 prehier, koniec vôbec nečakal.

„Ešte pred týždňom sme sa bavili o nejakých zmenách alebo zavedení nových vecí a teraz sa stalo toto. Je to asi rarita, keď vás odvolajú hneď po prvej ligovej prehre.

Navyše vieme, ako situácia okolo koronavírusu ovplyvňuje priebeh sezóny. Rozhodnutie vedenia klubu však plne akceptujem,“ vyjadril sa 54-ročný tréner.

Hádzanársky tréner Peter Dávid. (zdroj: TASR)

„Mám zmiešané pocity. Všetko sa to zbehlo tak rýchlo, že som ešte nestihol nad všetkým popremýšľať. Zistil som, že angažmány na Slovensku mi nie sú veľmi súdené,“ doplnil Dávid.

Teraz ho čaká sťahovanie z Michaloviec, nedeľňajší súboj s Duslom Šaľa si však nenechá ujsť. Pozrie si ho priamo z tribúny.

„Mám dve možnosti, kam sa premiestnim. Kontaktoval som už deti, pôjdeme za nimi do Nemecka, spolu aj strávime Vianoce.

S hádzanou momentálne ani veľmi nepočítam, keďže v tejto dobe nebude ľahké nájsť si nové pôsobisko,“ priznal.

Niektoré si aj poplakali

Ako nám odchádzajúci tréner prezradil, rozlúčka s dievčatami bola veľmi smutná.

„Aj ony zostali z tohto rozhodnutia dosť prekvapené. Nechýbali ani slzy, ale u ženských kolektívoch to tak býva. Bolo to jasné, stručné a výstižné,“ dodal Dávid, ktorý s Iuventou získal jedinú trofej – Slovenský pohár.

V poslednom stretnutí na Žitnom ostrove mal k dispozícii oklieštený káder, keďže mu chýbali viaceré zranené hráčky.

Bibiana Štefaniková má natrhnuté väzy v členku, Marija Radovičová natrhnutý zadný krížny väz v kolene, Jevhenija Kohučová otras mozgu, Miriam Kakaščíkovú trápia výrastky na päte a Mariannu Rebičovú členok.

„Ani jedna z nich s najväčšou pravdepodobnosťou do najbližších dvoch duelov nezasiahne. Potešiteľnou správou však je, že čoskoro sa do tréningového procesu s družstvom zapojí kanonierka Iryna Kompaniecová,“ konštatoval Beňadik, ktorý nevylúčil, že by do kádra mohli pribudnúť aj nejaké nové tváre.