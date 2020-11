Žijú v Severnom Írsku. Jedenásťročný Oliver bude fandiť Slovensku ako jediný v triede

Ako vnímajú zápas Slováci v Severnom Írsku?

12. nov 2020 o 9:38 SITA

BRATISLAVA. Vyše tisícke oficiálne povolených domácich priaznivcov na štvrtkovom finále baráže o postup na ME 2021 vo futbale Severné Írsko - Slovensko v Belfaste budú konkurovať dvaja Slováci.

Kornel Klinga a jeho 11-ročný syn Oliver si však zápas nepozrú naživo vo Windsor Parku, ale doma v Hillsborough pred televíznou obrazovkou.

Pomstia sa za vyradenie Írov?

Otec o sebe tvrdí, že nie je veľký fanúšik a že sa teší na futbal bez ohľadu na to, kto zvíťazí.

"Všetci tu podporujú Severných Írov. Pamätám si, že ich fanúšikovia boli vždy najlepší bez ohľadu na to, kam vycestovali. Rozprával som sa však s priateľmi zo Slovenska a tí mi povedali, že Slováci majú veľkú šancu zvíťaziť," hovoril Kornel Klinga pre miestny denník Belfast Telegraph.

"Samozrejme, musí to byť podmienené dobrým výkonom. Záleží aj na tom, aký silný tím dajú Slováci dokopy. Najmä dvaja hráči sú rozdieloví - obranca Martin Škrtel a kapitán Marek Hamšík.

Moje znalosti z futbalu však nie sú prehnane veľké, môj syn má väčší prehľad. Od neho viem, že Severní Íri budú veľmi bojovať o víťazstvo aj preto, že Slováci predtým vyradili Írov," dodal.

Hamšík ako kapitán povedie vo štvrtok večer Slovensko vo svojom 124. zápase na reprezentačnej úrovni, kým Škrtel nemohol naplniť víziu svojho návratu do najcennejšieho dresu pre svalové zranenie.

Rozhodne zápas počasie?

Rodina Klingovcov žije už 16 rokov v Severnom Írsku a dobre pozná miestne pomery aj nepríjemné novembrové počasie.

A práve to môže byť rozdielový moment v prospech domáceho tímu.

"Je to severoírska výhoda, lebo sú zvyknutí na počasie. Aj teraz je vlhko, chladno a prší," podotkol Klinga.



Jeho syn sa netají tým, že fandiť bude Slovensku. Brankár žiackej kategórie v mužstve Hillsborough Boys FC je na klubovej úrovni fanúšik Tottenhamu, ale na reprezentačnej má na rozdiel od otca vyhranený názor.

"Teším sa na zápas a verím, že Slovensko zvíťazí. Mohlo by sa to skončiť 2:1. Podľa môjho názoru je najlepší slovenský hráč Milan Škriniar. Je to skvelý obranca," myslí si Oliver Klinga.



Chlapec navštevuje základnú školu Ballycarrickmaddy a v súvislosti s kľúčovým bojom o účasť na budúcoročnom kontinentálnom vrchole sa pochválil:

"Budem jediný v triede, ktorý bude fandiť Slovákom. Podporím aj Severných Írov, ale až na majstrovstvách Európy. To ak by sa im vo štvrtok podarilo postúpiť," dodal nádejný brankár pre Belfast Telegraph.

Štvrtkový súboj Severné Írsko - Slovensko v Belfaste sa začne o 20.45 h SEČ. Z doterajších štyroch vzájomných zápasov sa dvakrát z víťazstva tešili Slováci, jeden súboj sa skončil remízou a jeden víťazstvom Severných Írov.