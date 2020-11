Bude slovenská jednotka na Vianoce doma? Rozhodne austrálska vláda

Slovenský tenista po reštarte zdolal viaceré veľké mená.

12. nov 2020 o 18:15 Jana Sedláková

V máji pre SME hovoril, že v reštart tenisovej sezóny neverí. Zmýlil sa. Po návrate na kurty predvádzal životné výkony a stal sa slovenskou jednotkou. Mohol byť vyššie, ak by sezónu neprerušila koronakríza? "Príliš sa nad tým nezamýšľam," hovorí v rozhovore pre SME tenista Norbert Gombos.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na challengerovom turnaji v Bratislave ste mali byť najväčšou hviezdou. Nakoniec ste sa odhlásili. Kedy padla definitíva?

Odhlásil som sa, keď som sa vrátil domov v Paríža. Už tam som začal mať ťažkosti, bolelo ma ľavé koleno a členok. Nechcel som riskovať zranenie počas turnaja. Svoj cieľ som tento rok splnil, v Bratislave by som zbytočne riskoval.

Mohol tieto problémy spôsobiť aj nahustený program po reštarte sezóny?

Určite sa pod to mohlo podpísať aj to, že som mal v poslednom čase veľa náročných zápasov. Svoj podiel na tom môže mať aj častá zmena povrchov v tejto skrátenej sezóne. Z tvrdého povrchu sme prešli na antuku, potom znova na tvrdý povrch. Bolo to pre telo náročné a prispelo to zrejme k väčšej únave.

Boli ste prihlásený na budúcotýždňový challenger v Ortisei. Plánujete tam cestovať?

Nie, z turnaja som sa odhlásil naraz s Bratislavou. Tieto challengery by mi už príliš nepomohli na to, aby som si zlepšil rebríčkové postavenie. Musel by som oba vyhrať a to naozaj nie je jednoduché.

Počas sezóny ste si výrazne polepšili a predviedli veľa dobrých zápasov. Ktorý považujete za svoj najlepší?

Myslím si, že najlepší bol jednoznačne zápas proti Bornovi Čoričovi na Roland Garros (v prvom kole, súper bol na 27. mieste v rebríčku, pozn. red.). Dá sa povedať, že som hral bezchybne a bol to môj najlepší tenis.

https://www.eurosport.co.uk/tennis/roland-garros/2020/highlights-borna-coric-norbert-gombos_vid1357791/embed-video.shtml

Dodala vám táto výhra sebavedomie? Neskôr ste na turnaji Masters 1000 v Paríži zdolali Davida Goffina (14. v rebríčku, pozn. red.). Ktorý z týchto triumfov je pre vás cennejší?

Určite za najcennejšiu výhru v celej kariére považujem triumf nad Davidom Goffinom, je to hráč, ktorý je tesne pred bránami elitnej desiatky. Ale to, že som dokázal zdolať Čoriča ma veľmi nabudilo. Bol to vlastne prvý hráč z elitnej tridsiatky, ktorého som porazil. Dodalo mi to veľa sebavedomia, že môžem zdolávať aj takýchto kvalitných súperov.

V Paríži ste v osemfinále prehrali s Pablom Carreňom Bustom. Hralo sa aj o to, kto vo štvrťfinále vyzve Rafaela Nadala. Mohlo vás to ovplyvniť?

O tejto možnosti som vedel. Možno som bol aj preto trochu premotivovaný. Ale tesne pred stretnutím aj počas neho som na to už nemyslel. Vtedy som sa už sústredil iba na to, že chcem poraziť Carreňa Bustu. Ale hral naozaj veľmi dobre a zaslúžil si vyhrať.

Vaším veľkým fanúšikom je váš dedko. Čo vám hovoril o vašich výsledkoch?

Dedko sa ma spýtal, prečo som tam nezostal ešte dlhšie (smiech). Ale inak hovoril, samozrejme, že každý môj zápas sústredene sledoval a veľmi mi fandil.

Do minulej sezóny ste sa sústredili najmä na challengerové podujatia. Tento rok ste už hrali väčšinou ATP turnaje a končíte sezónu na 88. mieste. Budete sa snažiť prejsť čisto na okruh ATP?

Áno, určite by som rád už hral len ATP turnaje. No žiaľ, na začiatku roka budú tieto podujatia silno obsadené a asi sa priamo do hlavnej súťaže nedostanem. Ale budeme sa snažiť s trénerom prispôsobiť program tak, aby som hral čo najviac ATP podujatí. Podobne ako tento rok, keď som odohral iba dva challengery.

Napadlo vám, kde by ste s touto formou mohli byť, keby sezóna nebola taká krátka?

Príliš nad tým nepremýšľam. Na začiatku koronakrízy som bol veľmi skeptický k tomu, že by sa sezóna ešte mohla dohrať. Takže som bol najmä vďačný, že vôbec môžem znova hrať a zlepšovať sa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je pol roka bez príjmu. Slovenská dvojka vyrazí do Paríža autom Čítajte

Podujatia sa hrali za prísnych opatrení. Hrali ste dva grandslamy, veľký turnaj v Paríži, aj menšie turnaje v Kolíne a Viedni. Ako by ste porovnali opatrenia na nich?

Jednoznačne najlepšie zorganizované bolo US Open v New Yorku. Všetko bolo tip-top a fungovalo. Vo Viedni boli všetci hráči v hoteli na jednom poschodí. Ale inak bývali v tom istom hoteli aj iní turisti. Takže úplná bublina to nebola.

Podobne to bolo aj v Kolíne. Čo sa týka Paríža (Masters 1000 turnaj, pozn, red.), tam to bolo veľmi dobre zorganizované a do hotela nemali prístup turisti. Dá sa povedať, že to bolo lepšie ako na grandslamovom Roland Garros.

Predpokladám, že ste teda na všetkých turnajoch, rovnako ako na grandslamoch, nemohli opustiť bublinu.

Áno, samozrejme, z areálu sme nemohli vyjsť. Aj jedlo sme si mohli iba objednať donáškou do hotela.

Ako často vás testovali?

Prvýkrát nás otestovali po príchode a museli sme čakať v izbe, až pokiaľ sme nedostali výsledky. Až po negatívnom teste nám dali akreditáciu. Potom nás testovali každé štyri dni.

Aký vplyv to malo na hráčov, že v rámci opatrení hrali pred prázdnymi tribúnami?

Veľkí hráči sú na to zvyknutí, že ich fanúšikovia povzbudzujú od prvých kôl. Teraz boli teda podľa mňa zápasy o niečo vyrovnanejšie. Myslím si, že niektoré prekvapenia mohli ovplyvniť aj prázdne tribúny. Ja som si to však príliš nevšímal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ak vyjdú z areálu, končia. Nie je to také zlé, hodnotí opatrenia Slovák Čítajte

Aké máte ciele do ďalšej sezóny? Výkonnostné, ale aj rebríčkové.

S trénerom si sadneme a porozprávame sa, v čom by som sa mohol zlepšiť, lebo stále mám rezervy. Veľmi mi však pomohli zápasy s najlepšími hráčmi, ktoré som odohral po reštarte. Rebríčkovo si však zatiaľ konkrétne ciele nedávam.



Samozrejme, chcem sa udržať v najlepšej stovke. Ale dôležité najmä bude, aby som zostal zdravý. Uvidíme, akú budem mať formu a podľa toho budeme určovať aj ciele, kam by som sa mohol posunúť v rebríčku.

Čo sa chystáte robiť v najbližšom období, keďže máte po sezóne?

Snažím sa viac vypnúť od tenisu, trávim viac času s priateľkou či s rodinou. Mám v pláne ísť na chatu, na túru a trocha si oddýchnuť, keďže situácia momentálne nedovoľuje cestovať príliš ďaleko. Dvadsiateho novembra by sme potom chceli ísť na sústredenie do Tatier. Azda sa dovtedy nezmení situácia a bude to možné.

Koľko si dáte voľno od tenisu?

Bude to asi necelý mesiac. Na sústredení budeme pracovať najmä na fyzickej kondícii. Ale určite si tam aspoň zopárkrát zahrám, aby som držal raketu v ruke, lebo potom by mohol byť ten návrat ťažší.

Momentálne sú opäť, podobne ako na jar, zatvorené fitness centrá. Ako to ovplyvňuje vaše tréningy?

S kondičným trénerom sme si objednali činky a nejaké príslušenstvo. Určite nám veľa vecí chýba, ale vždy sa dá tréning v posilňovni nejak nahradiť a má to podobný efekt.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Studené jedlo a málo aktivít na voľný čas. Slováci hodnotia prestížny turnaj Čítajte

Ako bude vyzerať vaša príprava na ďalšiu sezónu?

Veľmi bude záležať od toho, ako sa rozhodnú v Austrálii. Je totiž možné, že budeme musieť byť najskôr pred turnajmi dva týždne v karanténe. V tom prípade tam budem letieť ešte pred Vianocami. Teraz teda čakáme na informácie od ATP, ako nakoniec budú na Australian Open nastavené pravidlá.

Čiže zatiaľ žiadne bližšie informácie ku grandslamovému turnaju nemáte?

Nie, vieme iba, že na sto percent chcú Australian Open zorganizovať. Problémom však je karanténa. Organizátori preferujú, aby karanténa nebola, ale vláda nechce túto možnosť pripustiť. Uvidíme teda, ako sa to vyvinie, ale určite tam chcem hrať.

Stalo sa vám už niekedy v minulosti, že ste museli pre turnaj Vianoce či Silvester tráviť mimo domova?

Nový rok som väčšinou trávil v Austrálii (prípravné turnaje pred Australian Open sa začínajú na prelome decembra a januára, pozn. red.). Vianoce som však vždy trávil doma a hneď po nich sme leteli preč. Naposledy som však na Silvestra bol po ôsmich rokoch doma. Bola to príjemná zmena po toľkých rokoch.