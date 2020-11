Slovenské basketbalistky čaká jediný zápas v roku, zabojujú o Európu

Budú vedené ako domáce proti domácemu Holandsku.

12. nov 2020 o 14:00 TASR

ASMTERDAM. Slovenské basketbalistky zabojujú v Holandsku vo svojom jedinom súťažnom vystúpení v roku 2020 o premiérové víťazstvo v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021, ktoré sa bude hrať vo Francúzsku a Španielsku.

Duel H-skupiny v Amsterdame má úvodný rozskok na programe vo štvrtok o 18.00 h. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.

V Amsterdame ako doma

Slovenky budú v zápise vedené ako domáce.

Duel mali pôvodne odohrať na vlastnej palubovke, no pre pandémiu koronavírusu ho FIBA preložila do "bubliny" v Amsterdame.

Zverenky trénera Juraja Suju v prvom zápase H-skupiny prehrali v Maďarsku 59:73. V jedinom ďalšom stretnutí v skupine Holanďanky vyhrali doma nad Maďarkami 66:56.

Na európsky šampionát postúpia priamo víťazi skupín a päť najlepších družstiev z druhých miest.

Slovenky pricestovali do "bubliny" v Holandsku, kde na nich čakal špecifický režim. Okrem tréningov sú iba na hoteli.

"Zatiaľ je všetko v poriadku, nemáme žiaden problém. Dievčatá sa môžu prejsť okolo hotela, čo je v poriadku," prezradil pre TASR aktuálne informácie reprezentačný tréner Juraj Suja.

Nie je to Holandsko spred piatich rokov

Holanďanky čakajú už dlhšiu dobu na prenikavejší úspech, v predchádzajúcich rokoch však začali systematicky pracovať s mládežou, čo sa postupne odzrkadľuje aj na výsledkoch a angažmánoch viacerých hráčok.

"Dospela im generácia z ich mládežníckeho programu. Po niekoľkých rokoch idú tvrdo bojovať o to, aby sa prebojovali z kvalifikácie. Otvorili ju dobre. Sú nastavení a veľmi sebavedomí, že idú zvíťaziť.

Bude to náročné. Nie je to Holandsko spred piatich alebo siedmich rokov, vychovali skvelú generáciu hráčok. Bude to nepríjemný súper, čo potvrdili aj víťazstvom nad Maďarskom," povedal Suja.

Ako to už býva v tomto období zvykom, tak aj do nominácie súperiek prehovoril koronavírus. Pozitívne prípady hlásila dvojica hráčok - Loyce Bettonvilová a Noor Driessenová.

"Nie je to nič také významné. Jasné, tie dva hráčky sú v tej rotácii, ale nie sú to úplne nosné hráčky. Určite je však každá zmena nepríjemná," poznamenal na margo ich neúčasti tréner Sloveniek.

Tréner má recept na úspech

Určitým faktorom, ktorý môže mať vplyv na duel, je súťažný rytmus.

Najvyššia súťaž v Holandsku je prerušená už vyše mesiaca, s týmto problémom sa však pasujú momentálne viaceré krajiny, kde sú na rôznych úrovniach prerušené ligy.

"Tie top hráčky hrajú vo svojich súťažiach. Nemajú síce zápasový rytmus, ale myslím si, že určite spolu trénujú už pár týždňov. Trebárs v nejakej svojej bubline.

Možno to bude ešte lepšie pre nich, že sú spolu. Na takéto niečo sa nespoliehame, my sa v prvom rade pozeráme na seba," vyhlásil Suja.

Čo sa týka receptu na úspech, tak v ňom má reprezentačný kouč jasno.

"V prvom rade, naše dievčatá musia podať určité individuálne výkony. Nemôžu hrať nejako výrazne pod svoje možnosti. Potrebujeme dodržať nejaký plán, ktorý si nastavíme v týchto dňoch."

Kvalifikácia majstrovstiev Európy žien 2021:

H-skupina

18.00 SLOVENSKO - Holandsko /Amsterdam/