Nadal ho nikdy nevyhral. Prestížny turnaj tento rok budú mať len muži

Hráči spoznali zloženie skupín na Turnaji majstrov.

12. nov 2020 o 20:11 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Bez tradičnej hráčskej párty, bez fotky elegantných tenistov v oblekoch, ale aspoň sa uskutoční. Osem najlepších tenistov skrátenej sezóny sa stretne v Londýne a zabojuje o trofej z Turnaja majstrov.

Hoci za prísnych opatrení bez divákov, ale muži si aspoň, na rozdiel od žien, o prestížnu koncosezónnu trofej budú môcť zahrať. Ženský turnaj majsteriek v čínskom Šen-čene kvôli pandémii koronavírusu zrušili.

Turnaj majstrov 2020 Skupina Tokyo 1970 Novak Djokovič (Srb.-1)

Daniil Medvedev (Rus.-4)

Alexander Zverev (Nem.-5)

Diego Schwartzman (Arg.-8) Skupina Londýn 2020 Rafael Nadal (Šp.-2)

Dominic Thiem (Rak.-3)

Stefanos Tsitsipas (Gréc.-6)

Andrej Rubľov (Rus.-7)

Hráči vo štvrtok spoznali zloženie oboch základných skupín.

Každá skupina bude mať štyroch členov. Z nich potom dvaja najlepší postúpia do semifinále.

Skupiny tento rok symbolicky dostali názvy Tokyo 1970 a Londýn 2020. Práve v japonskom meste sa totiž pred päťdesiatimi rokmi konal prvý Turnaj majstrov (s iným názvom a mierne inými pravidlami, pozn. red.). Prestížne podujatie sa navyše od budúceho roka presunie do Turína.

V skupine Tokyo 2020 bude svetová jednotka a päťnásobný víťaz Novak Djokovič. Ďalej sa do tejto štvorice dostali šampión spred dvoch rokov a finalista tohtoročného US Open Alexander Zverev, finalista vlaňajšieho US Open Daniil Medvedev a debutant Diego Schwarztman.

Najvyššie rebríčkovo postaveným hráčom zo skupiny Londýn 2020 bude svetová dvojka Rafael Nadal. Ten napriek rekordnému počtu grandslamových titulov stále čaká na svoj prvý triumf na Turnaji majstrov. Zároveň sa dostal do papierovo zložitejšej skupiny.

Jeho súperom bude vlaňajší finalista Turnaja majstrov a víťaz tohtoročného US Open Dominic Thiem. V tejto štvorici bude aj obhajca titulu Stefanos Tsitispas a debutant Andrej Rubľov. Ten v tejto sezóne vyhral päť turnajov, najviac spomedzi celého okruhu.

Roger Federer sa síce na turnaj kvalifikoval, ale pre zdravotné problémy predčasne ukončil sezónu. Náhradníkmi budú Matteo Berrettini a Denis Shapovalov.

Turnaj majstrov sa začne v nedeľu 15. novembra a finále je naplánované na 22. novembra.