Zo studenej Kanady do americkej púšte. Jurča lákajú vo Vegas koncerty aj UFC

Sťahuje sa z Edmontonu do Las Vegas.

13. nov 2020 o 12:28 Patrik Fotta

Rozhovor pre SME Sneh a kanadskú zimu vymení za rušné ulice púštnej metropoly. Z Edmontonu, tímu s bohatou históriou, sa slovenský hokejový reprezentant TOMÁŠ JURČO presunie do nedávno vzniknutého klubu v Las Vegas. Hokejisti Vegas Golden Knights majú za sebou len tri sezóny v NHL. Hneď pri debute však nováčik ukázal, že nebude v lige len do počtu. V play off to dotiahol až do finále o Stanleyho pohár, v ktorom podľahol Washingtonu 1:4 na zápasy. Jurčo by si rád vo svojom novom tíme vybojoval stabilné miesto v zostave, no vzhľadom na silnú konkurenciu to bude náročná úloha. Ešte dôležitejšie však bude, aby ostal celú sezónu zdravý.

Las Vegas je známe rušným nočným životom. Okrem kasín je tam množstvo atrakcií a podujatí. Máte už premyslené, na čo sa pôjdete pozrieť?

Priznám sa, že kasína, našťastie, nie sú moja obľúbená záležitosť. Na tie sa teda nejako zvlášť neteším. Nezvyknem hrať karty ani so spoluhráčmi.

V lietadle si radšej pospím alebo si pozriem nejaký film. Určite si ale vo Vegas nenechám ujsť dobré koncerty, súboje UFC či ďalšie zaujímavé podujatia.

Ako vnímate presun z tímu s bohatou históriou do klubu, ktorý vznikol len nedávno?

Priznám sa, že osobne históriu príliš neriešim. Sústredím sa najmä na to, že tím je veľmi kvalitný. Na Vegas som dostal skvelé referencie od Tomáša Tatara, ale aj od ďalších chlapcov.

Zatiaľ mám o klube len pozitívne informácie. Navyše, klub je veľmi sympatický a vo svojich prvých sezónach sa pohyboval na vysokých priečkach.

O fanúšikoch Vegas sa vyjadrili slovenskí reprezentanti Tomáš Tatar aj Andrej Sekera, že patria k najlepším v lige. Súhlasíte s nimi?

Určite áno. Je jedno, proti komu hrajú, na ich štadióne to stále poriadne hučí. Zatiaľ som mal šťastie na mestá, kde ľudia hokejom naozaj žili.

Vegas síce na prvý pohľad nepôsobí ako hokejové mesto, ale ich fanúšikovia robia skvelú atmosféru a človek má pocit, že v NHL pôsobia už roky a vyhrali niekoľko Stanleyho pohárov.

Atmosféru v Las Vegas umocňuje aj veľkolepá predzápasová šou. Miestami to pripomína divadelné predstavenie. Patrí to podľa vás k hokeju, alebo je to už prehnané?

Myslím si, že v mestách, kde hokej nie je až taký populárny, je hlavným cieľom prilákať ľudí na štadión a ponúknuť im dôvod, aby sa vrátili aj na ďalší zápas. Z môjho pohľadu je to skvelá vec.

V klube sú najväčšími hviezdami útočníci Max Pacioretty a Mark Stone či brankár Marc-Andre Fleury. Ako ich vnímate?

Patria už niekoľko rokov k najlepším hráčom v lige. Sú to vynikajúci hokejisti a teším sa, že si s nimi budem môcť zahrať.

Často navštevujete zápasy materského klubu HC Košice. Nakoľko je reálne, že by ste sezónu mohli odštartovať práve doma?

V prvom rade musíme vedieť, kedy sa začne nová sezóna NHL a podľa toho sa budem vedieť zariadiť.

Druhá veľmi podstatná vec je, či by s tým vedenie Vegas súhlasilo. Tretím faktorom je moja poistka. Na všetky tieto otázky musíme poznať odpoveď.

Aký máte dojem z košickej partie?

Atmosféra je dobrá. Nie je to tím, ktorý by išiel bojovať o titul, no myslím si, že môžu potrápiť každého súpera. Potrebovali by doplniť ešte zopár technických hráčov. Zatiaľ hrajú to, čo sa od nich očakávalo, teda sú v strede tabuľky.

Ako trávite voľný čas v súčasnej situácii, ktorá je poznačená opatreniami súvisiacimi s koronavírusom?

Je to iné ako po minulé roky, keď si ľudia mohli robiť to, čo chceli. Nie je to ľahké. Ak mi to okolnosti dovolia, idem si pozrieť hokej. Veľa času trávim s priateľkou a rodinou. Snažím sa robiť veľa vecí aj okolo domu, na ktoré inak nemám čas.

Aké sú vaše priority pred štartom novej sezóny NHL?

Najzákladnejšie bude, aby som ostal zdravý. V minulých rokoch som toľko šťastia nemal, ale verím, že teraz sa trochu prikloní na moju stranu. Druhou prioritou bude etablovať sa v NHL na dlhší čas. Ak to vyjde, budem veľmi rád.