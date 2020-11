Má povesť problémového hráča. Čmelík si konečne našiel nový klub

V kariére bude pokračovať v Česku.

12. nov 2020 o 19:44 SME.sk, TASR

KARVINÁ. Slovenský futbalista Lukáš Čmelík sa stal posilou českého klubu MFK Karviná.

Dvadsaťštyriročný útočník, respektíve krídelník podpísal ako voľný hráč s aktuálne siedmym tímom Fortuna ligy zmluvu do konca sezóny, ktorá zahrňuje aj ročnú opciu.

Chceli posilniť kraj ihriska

Odchovanec Žiliny hral okrem MŠK v minulosti aj za švajčiarsky Sion, poľský klub Piast Gliwice, naposledy bol hráčom FC DAC 1904 Dunajská Streda.

"Lukáš je útočný typ, ktorý môže hrať na kraji i v strede. Práve kraj ihriska sme chceli ešte posilniť a verím, že Lukáš bude tou správnou voľbou.

Je to dynamický a výbušný hráč, ktorý s nami už dlhšiu dobu trénuje," uviedol pre klubový web športový riaditeľ MFK Karviná Lubomír Vlk.

Čmelík nazrel do najvyššej slovenskej súťaže už vo svojich šestnástich rokoch v drese materskej Žiliny. V roku 2013 sa predstavil na MS hráčov do 17 rokov v SAE, kde mladí Slováci stroskotali až v osemfinále. Na pôsobenie v Karvinej sa teší.

Vybral si číslo desať

"Som príjemne prekvapený zázemím, aj prostredím. Je fajn, že sa tímu darí, z kabíny je to cítiť. Adaptácia v novom pôsobisku bude vďaka tomu pre mňa ľahšia.

Navyše sa poznám s niektorými hráčmi - s Dávidom Gubom zo Žiliny, s Christiánom Hercom z Dunajskej Stredy a s Michalom Papadopulosom sme hrali v Gliwiciach," povedal Čmelík, ktorý si v novom tíme vybral dres s číslom desať.

Slovenský tréner Karvinej Juraj Jarábek ho vníma ako hráča s veľkým talentom, ktorému dá šancu na reštart.

Zároveň si myslí, že by česká súťaž mohla Čmelíkovi sedieť: "Predpoklady na to má. Bude to iba na ňom. Pokiaľ bude dobre pracovať, tak nám Lukáš môže na pozícii krídelného útočníka veľmi pomôcť."

Má povesť problémového hráča

Čmelík je vnímaný ako problémový futbalista. Už ako tínedžer bol známy tým, že chodil na diskotéky, často si doprial alkohol či hazardné hry.



V máji ho zastavila hliadka, ktorá mu pri opakovanej dychovej skúške namerala 1,5 promile.

V roku 2018 ho vtedajší tréner Dunajskej Stredy a súčasný kouč maďarskej reprezentácie Marco Rossi vyradil z tímu, lebo na tréningu zlomil spoluhráčovi nohu.

Bez klubu bol od júla.