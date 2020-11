Slovenské basketbalistky zvládli dôležitý duel, zdolali Holandsko

Hlasy po zápase

Juraj Suja, tréner SR: "Sme veľmi spokojní s týmto zápasom, možno sme ho zvládli až nad očakávania. Síce je konečný rozdiel 20-bodový, ale kto videl prvý polčas, tak mohol vidieť, že Holandsko ako domáce družstvo má svoju kvalitu. Som veľmi šťastný a hrdý na baby, že sme v druhom polčase dokázali zareagovať na vývoj a upravili sme obranu tak, že sme súpera podržali na 21 bodoch za celý druhý polčas. To nám dalo krídla v útoku a už sme potom hrali v pohode."

Barbora Bálintová, rozohrávačka SR: "Nemali sme veľmi dobrý úvod do zápasu, prvý polčas nám veľmi nevyšiel. Myslím si, že sme sa iba oťukávali a hľadali tempo stretnutia. Som šťastná, že sme ho našli. Mali sme skvelý druhý polčas, kde nám dali iba 21 bodov. Podľa mňa jednoznačne rozhodla obrana v druhom polčase, v útoku sa nám už hralo lepšie.

Trafili sme otvorené strely, to bol základ úspechu k tomuto víťazstvu. Už pred zápasom by sme boli radi za výhru, chceli sme vyhrať o 15 a viac bodov. Podarilo sa nám o 20, za čo sme šťastné. Som hrdá na náš tím, že sme to dali. Týmto pádom je pre nás kvalifikácia stále otvorená."