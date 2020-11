Padlo až jedenásť gólov. Michalovčan knokautoval obrancu Slovana

Hlasy po zápase

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: "Chceli by sme poďakovať celému mužstvu, pretože zvládlo nabitý program. Boli tam síce výpadky, ale musíme hráčov pochváliť, najmä presilovkové a oslabovkové formácie. Vyzeralo to tak, ako sme si predstavovali. K záveru sa nechcem vyjadrovať, ale niekto tam urobil veľkú chybu. Maier si nič nepamätá, je v nemocnici."

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Z našej strany to bol zlý výkon, našim fanúšikom sa ospravedlňujem za to, čo sme dnes predviedli. Totálne sme zlyhali a ako tréner to beriem na seba. Nemalo by sa nám to stávať. Už dávno som sa necítil na striedačke tak zle. Slovan vyhral zaslúžene, bol lepší vo všetkých činnostiach."