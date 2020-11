Šéf UEFA chce EURO aj s fanúšikmi, ale v zálohe majú aj plán s prázdnymi štadiónmi

Turnaj sa uskutoční od 11. júna do 11. júla 2021.

13. nov 2020 o 1:59 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Dvanásť miest v jedenástich krajinách. Jedinečný koncept, ktorý mal prepojiť fanúšikov z celej Európy, aby mohli spoločne zažiť futbalový šampionát.

EURO 2020 malo byť prelomový turnaj a oslava futbalu. Zápasy jednej skupiny uvidia fanúšikovia v dvoch rôznych krajinách.

Pekná predstava, kým neprišla pandémia koronavírusu.

Európska futbalová únia (UEFA) kontinentálne majstrovstvá posunula presne o jeden rok. Uskutočnia sa od 11. júna do 11. júla 2021, ich názov sa však nemení - EURO 2020.

Lenže európske krajiny stále bojujú so šírením koronavírusu. Pandémia zasiahla všetky európske krajiny. Väčšina športových podujatí sa momentálne koná bez fanúšikov.

Slováci v Dubline a v Bilbau

Práve ich trápi otázka: Uskutoční sa budúci rok turnaj aj s fanúšikmi v hľadisku?

„V tejto chvíli plánujeme uskutočniť EURO tak, ako sme pôvodne zamýšľali,“ potvrdil pred mesiacom pre nemeckú televíziu ARD šéf európskeho futbalu Aleksander Čeferin.

„Na aktuálnu situáciu sme dobre pripravení. Vieme, čo môžeme čakať. Máme viac informácií a sme silnejší ako pred rokom.“

UEFA zatiaľ neuvažuje nad zmenami dejiska. Zápasy by sa teda mali konať na štadiónoch po celej Európe od Azerbajdžanu až po Írsko.

Slovenskí futbalisti nastúpia na zápasy základnej E-skupine v írskom Dubline a v španielskom Bilbau.

Čeferin však priznal, že turnaj sa neuskutoční automaticky s plným počtom ľudí v hľadisku.

V zálohe majú pripravené alternatívne plány.

„Zvažujeme, ako by sme to urobili bez fanúšikov, alebo s 30, 50 či 70 percentami kapacity štadiónov,“ povedal Čeferin. Kedy UEFA definitívne rozhodne, nie je isté.

Turnaj sa uskutoční

Predaj vstupeniek sa spustil vlani ešte pred vypuknutím pandémie a UEFA dostala žiadosti od 19,3 milióna ľudí na približne 2,5 milióna vstupeniek. Fanúšikovia krajín, ktoré postúpili z baráže, mali podľa pôvodného plánu, poslať dopyt v marci.

Nový termín, keď budú môcť slovenskí priaznivci požiadať o vstupenky na zápasy, UEFA nezverejnila.

Problém môže nastať, ak by bola budúci rok v niektorej z hostiteľských krajín kritická situácia ohľadom Covidu. Lokálne úrady môžu zakázať fanúšikov v hľadiskách.

"Uskutočniť EURO na štadiónoch po celej Európe je pekná symbolika, ale nie je to vôbec jednoduché. A to by platilo aj bez pandémie,“ uviedol Slovinec na čele UEFA.

S myšlienkou uskutočniť EURO vo viacerých krajinách Európy prišiel predchádzajúci prezident UEFA Michel Platini. Čeferin by podobný koncept nepodporil.

„Ale som si istý, že budúci rok sa EURO uskutoční,“ dodal.