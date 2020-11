Na chrbte mu pomáha Budha. Slováci, cítili sme vás na diaľku, odkazuje

Celý život bude spomínať.

13. nov 2020 o 7:03 Pavol Spál

BELFAST, BRATISLAVA. V Lige majstrov dal kedysi gól milánskemu AC, ale ten štvrtkový proti Severnému Írsku ho zaiste prekonal.

Slovensku zaručil postup na majstrovstvá Európy.

„Chcel by som toto víťazstvo venovať všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí nám držali palce, ale vzhľadom na pandémiu koronavírusu nemohli byť s nami na štadióne,“ vravel Michal Ďuriš v rozhovore pre RTVS.

„Cítili sme aj na diaľku, že stáli za nami, víťazstvo patrí im," pokračoval slovenský útočník.

Futbalisti Slovenska vo finále baráže o postup na majstrovstvá Európy vyhrali na pôde Severného Írska 2:1 po predĺžení.

Víťazný gól dal práve Ďuriš v 110. minúte.

Siedmy gól za národný tím

Do hry naskočil až v 65. minúte ako náhradník. Bol to jeho životný gól? „Čo sa týka reprezentácie, bol to jeden z tých dôležitých gólov, na ktoré budem celý život spomínať,“ verí Ďuriš.

Bol to jeho siedmy gól v 49. zápase za národný tím.

„Emócie sú neskutočné, celá kabína sa raduje a spieva. Máme radosť, že si po štyroch rokoch zopakujeme účasť na európskom šampionáte," pokračoval slovenský útočník.

Pred piatimi rokmi o takomto čase počúval na svoju adresu ódy. Iba za jeseň mal na konte sedemnásť gólov, z toho štrnásť za Plzeň a tri za národný tím.

V klube dal iba jeden gól

Ďuriš hral v životnej forme. Bol najlepším strelcom i najproduktívnejším hráčom českej ligy. Pochvaľoval si, ako mu pomohlo, keď prestal jesť paradajky, ryžu a med. A chystal sa na majstrovstvá Európy 2016.

V aktuálnom ročníku strelecky príliš nevyniká.

Tridsaťdvaročný útočník cyperskej Omonie Nikózia momentálne na klubovej scéne neexceluje. Dal iba jeden gól.

Štvorlístok na zápästí

Jeho telo je pokreslené symbolmi, tetovačky majú svoj význam. Na predlaktí má napísané tri mená: Lucia, Tibor a Martin.

Sú to mama, otec a brat.

Na zápästí dominuje štvorlístok s dátumom jeho narodenia, na predlaktí sú šípy v srdci, čo je zamilovaný odkaz pre manželku a dcéru.

Na chrbte má vytetované roztiahnuté anjelské krídla, iniciály M. Ď. a pod nimi Budhu.

„Znamená to, že ma má chrániť pred zraneniami a ochorením. Verím, že mi to pomáha,“ vyhlásil v minulosti Ďuriš.