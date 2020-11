Weiss berie prehru na seba, ako tréner Gruzínska už nebude pokračovať

Gruzíncom chýbal krok od prvého postupu na EURO.

13. nov 2020 o 8:32 TASR

BRATISLAVA. Slovenskému trénerovi Vladimírovi Weissovi chýbal posledný krok k tomu, aby doviedol gruzínsku futbalovú reprezentáciu na premiérový záverečný turnaj ME či MS v ére samostatnosti.

Štvrtkovú prehru v domácom finále baráže EURO 2020 so Severným Macedónskom 0:1 zobral na seba a ohlásil blížiaci sa koniec vo funkcii, ktorú zastáva od roku 2016.

Gruzínci mali šancu postúpiť cez D-divíziu play off, po semifinálovom víťazstve nad Bieloruskom 1:0 však tentoraz nedokázali v domácom prostredí skórovať.

"Mali sme iba jednu strelu na bránku a to nestačí. Výsledok je moja zodpovednosť, ale tak to vo futbale chodí. Celé Gruzínsko dúfalo, no prehrali sme.

Súper bol lepší a zaslúžil si postúpiť na záverečný turnaj, kde mu želám veľa šťastia. Moja práca sa tu skončí po dvoch zápasoch Ligy národov, je smutné, že sa končí práve takto," citoval 56-ročného Weissa oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

Slovenskému koučovi vyprší kontrakt 31. decembra, s úlohou sa rozlúči domácim dvojzápasom, v ktorom Gruzínci hostia v nedeľu 15. novembra Arménsko a o tri dni neskôr privítajú Estónsko. V 2. skupine C-divízie Ligy národov figurujú aj so Severným Macedónskom, v oboch vzájomných stretnutiach sa zrodila remíza 1:1.

Jediný zásah v Tbilisi padol v 56. minúte, zato v ďalších finálových stretnutiach baráže sa lámal chlieb oveľa neskôr.