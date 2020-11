Postúpili sme, ľudia si to možno tak nezapamätajú, vraví Škriniar po vlastnom góle

Hamšík je rád za psychickú pohodu tímu.

13. nov 2020 o 10:01 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BELFAST. Šatňu slovenských futbalistov po postupe na budúcoročné EURO 2020 po triumfe 2:1 pp v Severnom Írsku naplnili spev a striekanie šampanského.

Reprezentačný výber Štefana Tarkoviča mal obrovskú radosť, že v ťažkých časoch koronakrízy dosiahol veľký úspech a potešil slovenský národ. Obranca milánskeho Interu Milan Škriniar priznal, že po vlastnom góle v závere riadneho hracieho času prežíval krízové momenty.

Súvisiaci článok Hrdina Slovákov má na drese štyri písmená a vlastní lakovňu Čítajte

"Bol to pre mňa veľmi ťažký moment, to je jasné. Veľa mi po tom nešťastnom momente prebehlo mysľou. Ale tým, že sa postúpilo, tak ľudia si ho možno ani nezapamätajú...

Musím povedať, že mi veľmi pomohlo, že aj tréner sa nás už od začiatku zrazu snažil v hlavách mentálne nastaviť a mne dať nejaké návody.

Potreboval som chvíľku pre seba počas pauzy pred predĺžením, aby som si to v hlave nejako usporiadal. A opäť sa dostal do zápasu a pomáhal mužstvu aj naďalej," citoval po štvrtkovom súboji vo Windsor Parku 25-ročného obrancu web SFZ.

Satisfakcia za ťažké momenty

Slováci napokon finále baráže ME zvládli, keď v 110. minúte rozhodol presnou strelou útočník Michal Ďuriš.

Škriniar pri hodnotení postupu nezabudol na slovenských fanúšikov, ktorí na rozhodujúci súboj vycestovať a podporiť tím nemohli. Verí, že čoskoro sa už opäť stretnú na štadiónoch. "Som rád, že sme napokon ten zápas zvládli do víťazného konca. Takéto veci sa nestávajú každý deň.

Naše mená už budú vždy zapísané, že sme to dokázali opäť. Niektorí chlapci ako Marek a ďalší už tretíkrát, niektorí prvý či druhý. Sme radi, že sme urobili ľudí šťastnými, sme šťastní aj my. Ďakujeme fanúšikom, ktorí stáli pri nás celú kvalifikáciu, verím, že sa čoskoro uvidíme spolu na štadióne."

Cesta z kvalifikácie bola dlhá, ale napokon sa napísal úspešný príbeh. Slovákom sa podarilo prekonať všetky ťažkosti ako zranenia, absencie pre pozitívne koronavírusové testy či výmena českého trénera Pavla Hapala krátko pred finále play off.

Satisfakciou budú budúcoročné súboje na šampionáte s Poľskom, Švédskom a Španielskom v základnej E-skupine. "Možno niektoré výkony neboli také, ako by ľudia chceli. Musím povedať, že na predchádzajúcich zrazoch sme neboli všetci pokope, samozrejme ani teraz nie.

Chýbali nám zranení hráči. Každý hráč sa v zápase snažil odviesť maximum, nevychádzalo to vždy, aj preto je dnešok veľkou satisfakciou. Bolo dôležité ísť tam, odmakať to, vedeli sme, že len jeden zápas nám delí od postupu. Zvládli sme to a satisfakcia je veľká," dodal najlepší futbalista SR za uplynulý rok.

Hamšík je rád, že to zvládli psychicky

Kapitán už dvojnásobného účastníka ME v ére samostatnosti Marek Hamšík označil niekoľkokrát postup za veľkú vec. Dnes 33-ročný hráč národného tímu zažil účasť na MS 2010 v JAR i EURO 2016 vo Francúzsku a teraz sa opäť teší, že slovenský futbalový národ bude mať komu na ME fandiť.

Súvisiaci článok Kozák mal pravdu. Zabudnime na Vrbu i Weissa Čítajte

"Veľmi ma teší, že sme dosiahli aj tretí postup na veľký šampionát. Dokázali sme potešiť celé Slovensko, naše rodiny, náš tím. Som pyšný na nás, na celé mužstvo. Je to veľká vec, na majstrovstvá Európy sa nepostupuje každý deň. Som rád, že sme to opäť dokázali a treba si to ceniť," hodnotil na tlačovej pozápasovej konferencii.

Aj Hamšík zdôraznil, že mužstvo zvládlo duel po psychickej stránke, keď ho nezlomil ani gól na 1:1 v 88. minúte.

"Nebol to ľahký zápas, inkasovali sme gól pár minút pred koncom, ale dokázali sme to mentálne ustáť a napokon sme to otočili na našu stranu. V kabíne boli búrlivé oslavy, pospievalo sa, striekalo sa šampanským, ako to už k tomu patrí.

Treba si užiť túto chvíľu, naozaj, dosiahli sme veľkú vec. Treba si užiť moment, je to čerstvé a niečo veľké pre slovenský futbal. Celý slovenský ľud sa spája pri veľkých podujatiach, ako je to pri hokeji, tak je to i pri futbale.

Sme radi, že sa nám to podarilo, a že sme zomkli celý štát, ktorý nám bude držať palce na majstrovstvách Európy,".