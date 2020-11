Turnaj, ktorý Nadal nikdy nevyhral. Začína sa podujatie pre najlepších

Turnaj majstrov sa odohrá bez divákov.

14. nov 2020 o 12:44 Jana Sedláková

LONDÝN, BRATISLAVA. Tradičnú fotografiu najlepších nesprevádzal slávnostný ceremoniál a ak by po prvý raz vysnívanú trofej vyhral Rafael Nadal, je otázne, či by sa do nej mohol zahryznúť, ako uňho býva zvykom.

Tohtoročný tenisový Turnaj majstrov bude iný. Dlho nebolo isté, či sa vôbec odohrá, veď prestávka trvala pol roka a množstvo veľkých turnajov tento rok nebolo. Najlepší sa nakoniec pred prázdnym hľadiskom stretnú.

Djokovič dlho čaká na triumf

Svetová jednotka Novak Djokovič má otáznu formu. Je päťnásobným šampiónom podujatia, no posledný titul vyhral v Londýne ešte v roku 2015.

Turnaj majstrov 2020 Skupina Tokyo 1970 (1) Novak Djokovič

(4) Daniil Medvedev

(6) Alexander Zverev

(8) Diego Schwarztman Skupina Londýn 2020 (2) Rafael Nadal

(3) Dominic Thiem

(5) Stefanos Tsitsipas

(7) Andrej Rubľov * Roger Federer sa kvalifikoval z 5. miesta, sezónu však pre zranenie predčasne ukončil Náhradníci * (9) Matteo Berrettini

(10) Denis Shapovalov * v prípade odhlásenia by v prvom rade nastúpil Berretini, za druhého odhláseného by hral Shapovalov

Minulý rok nepostúpil ani zo skupiny. Vyhral iba jeden zápas.

Pochybnosti o aktuálnej forme u mnohých fanúšikov vyvolala nečakaná prehra s Lorenzom Sonegom vo Viedni. No ako neskôr vysvetlil, v Rakúsku už mal svoj cieľ splnený. Potreboval získať body, aby mal istotu, že ukončí sezónu ako svetová jednotka.

V budúcej sezóne totiž chce atakovať historický rekord Rogera Federera na najvyššej pozícii - 310 týždňov. Teraz ich má 295.

Motivácia vyhrať menší turnaj nebola taká veľká. Navyše, v deň zápasu sa dozvedel, že zomrel duchovný srbskej ortodoxnej cirkvi. Djokovič je silno nábožensky založený a správa ho vzala.

"Áno, úprimne povedané, naozaj som sa dnes necítil, že by som mal hrať. Smutné novinky ma ovplyvnili. Ale nie tak, aby som nemohol hrať. Svoj cieľ, s ktorým som prišiel do Viedne, som splnil," hovoril po zápase.

Nadalovi sa príliš nedarilo

O svoju prvú výhru na podujatí sa bude pokúšať Rafael Nadal. Titul z Turnaja majstrov je jedným z mála, ktorý mu v zbierke z veľkých podujatí chýba.

Dvakrát bol vo finále. Minulý rok smolne nepostúpil zo skupiny. Vyhral síce dva zápasy, ale mal horšie skóre ako jeho súperi.

Pre oficiálnu webstránku ATP priznal, že na záverečnom podujatí sa mu nikdy príliš nedarilo najmä kvôli halovému prostrediu. Vo vnútri vyhral za celú kariéru iba dve trofeje.

"Môžeme hľadať ospravedlnenia, ale aj dôvody. Na konci dňa sú však dôležité čísla," povedal Nadal. "Myslím, že som sa v posledných rokoch naučil hrať v hale lepšie ako na začiatku kariéry," dodal.

Zranení vlaňajší finalisti?

Vlaňajší finalista Dominic Thiem sa stal prvým z mladej generácie tenistov s grandslamovou trofejou. Od triumfu na US Open však nedokázal zdolať žiadneho hráča z elitnej dvadsiatky.

Počas turnaja vo Viedni sa však zranil. Mal problémy s chodidlom. Momentálne by už mal byť v poriadku.

"Všetci hráči sú tento rok v dobrej forme, všetci sú zdraví, sezóna nebola taká dlhá," hovoril pre oficiálnu webstránku ATP.

Veľa sa hovorilo aj o zdravotnom stave obhajcu titulu. Grék Stefanos Tsitsipas sa musel odhlásiť zo štvorhry v Paríži pre problémy s nohou.

"Hýbem sa lepšie a príliš už necítim bolesť. Je to teda dobrá správa. Toto zranenie ma vyčerpávalo najmä psychicky," povedal Tsitsipas.

Jeho vlaňajší triumf bol veľkým prekvapením, na podujatí hral po prvý raz.

Dvaja debutanti

Na turnaji budú aj dvaja debutanti. Jedným z nich bude Rus Andrej Rubľov. Ten bol pritom ešte v auguste 2019 na 70. mieste rebríčka ATP.

V skrátenej sezóne však vyhral až päť titulov, najviac na celom okruhu. Za prvé dva týždne sezóny pritom vyhral dva tituly. Podobne úspešný úvod sezóny mal naposledy v roku 2004 Dominik Hrbatý.

"Samozrejme, som nervózny, som tu po prvý raz. Som tu s najlepšími hráčmi," povedal ruský tenista pre web ATP.

Pri svojej premiére sa stretne s Rafaelom Nadalom. Doposiaľ s ním hral iba na US Open 2017. Prehral. "Nemám čo stratiť. Tlak bude na ňom. Chcem si to hlavne užiť. Urobím najlepšie, čo dokážem a uvidíme," dodal.

Andrej Rubľov po zisku titulu v Hamburgu. (zdroj: TASR/AP)

Druhým debutantom bude Argentínčan Diego Schwartzman. Ten je známy ako výborný antukár. Aj jeho prvej účasti medzi najlepšími pomohli práve body z antukových podujatí.

Turnaj majstrov sa však hrá na tvrdom povrchu. "Snívam o tom, že si zahrám vo finále," vyhlásil pre argentínsky La Nación.

Zverev sa cíti skvele

V posledných mesiacoch sa zrejme najčastejšie z osmičky účastníkov hovorilo o víťazovi spred dvoch rokov Alexandrovi Zverevovi. Tenisovo sa mu mimoriadne darí. Z troch posledných turnajov má dva tituly a jedno finále.

Prelomil tiež trápenie na grandslamových turnajoch. V januári bol na Australian Open v semifinále, na US Open hral dokonca o titul.

No viac sa hovorilo o jeho súkromí. Jedna bývalá priateľka oznámila, že je s ním tehotná. Druhá ho obvinila z domáceho násilia. Tieto obvinenia poprel.

A ako viackrát spomenul, na dieťa sa veľmi teší. Hovoril o tom aj v príhovore po prehranom finále v Paríži pred týždňom.

"Mnoho ľudí sa snaží zničiť môj úsmev na tvári, ale ja sa pod rúškom usmievam. Na kurte sa cítim skvele a v mojom živote je všetko skvelé. Ľudia, ktorí sa to snažia zmeniť, nech sa snažia ďalej," vravel po zápase.

Vo finále v Paríži prehral Zverev s Daniilom Medvedevom. Pre Rusa to bol jediný titul v sezóne. Okrem toho bol v semifinále US Open, inak nemal výraznejšie výsledky.

Vlani prichádzal v opačnej pozícii. V lete bol takmer neporaziteľný, mal patriť medzi favoritov na londýnsky titul.

V závere roka však v Paríži prehral v prvom kole a na Turnaji majstrov neuspel ani v jednom skupinovom stretnutí.

"Určite prichádzam tento rok v lepšej forme ako vlani," vyhlásil Medvedev pre web ATP.