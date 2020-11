Zo suterénu na EURO. Rozhodla legenda, ktorá má v lige vlastný tím

Slovenský futbalista oslavy nepocítil.

14. nov 2020 o 7:50 Daniel Dedina

TETOVO. Cesta zo suterénu na výslnie býva zdĺhavá. Ale aj nemusí.

EURO 2020 vo futbale bude netradičné. Uskutoční sa v roku 2021 a možno s výraznými diváckymi obmedzeniami.

Revolučný bol aj postupový kľúč na záverečný turnaj. Neúspech v kvalifikácii neznamenal pre šestnásť tímov definitívnu stopku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Miestenka na majstrovstvách Európy sa pri novom systéme ušla aj tímu z výkonnostne najslabšej D-divízie Ligy národov. Túto šancu naplno využilo Severné Macedónsko.

Svoju premiérovú účasť medzi kontinentálnou futbalovou smotánkou spečatilo výhrou v Gruzínsku 1:0. Konkurovali im ešte Bielorusko a Kosovo.

„Je to veľká vec. Nech si to užijú,“ hovorí JÁN KRIVÁK, opora lídra macedónskej najvyššej súťaže Škendije Tetovo.

Rodák z Vranova nad Topľou má dvojnásobnú radosť, keďže v rovnaký deň spečatili postup na EURO aj jeho krajania.

Futbalisti Severného Macedónska prvýkrát v histórii postúpili na majstrovstvá Európy. Ako vyzerali oslavy v krajine?

Je to pre nich obrovský úspech a som presvedčený o tom, že sa oslavovalo vo veľkom. Ja síce žijem v Severnom Macedónsku, ale mesto je albánske. Takže oslavy som na vlastnej koži nepocítil. So spoluhráčmi sme sa o tom, samozrejme, zhovárali. Je to veľká vec a sú z toho nadšení. Nech si to užijú.

Súvisiaci článok Tetovo je ako Dunajská Streda. Krivák bude brániť Harryho Kana Čítajte

Na Slovensku sa zvykne oslavovať šampanským, pivom či vodkou. Aký nápoj sa rozlieval v Severnom Macedónsku?

Veľmi ťažká otázka. Vôbec neviem, čo pijú. Ale pivo to nebude. Skôr asi niečo tvrdé...

Jediný gól vo finále baráže strelil kapitán mužstva, už 37-ročný Goran Pandev. Aké má v krajine postavenie?

Pandev je legenda a asi najväčšia osobnosť macedónskeho futbalu. Má aj vlastný tím Academia Pandev, kde hrá na hrote jeho brat.

K víťazstvu v Gruzínsku prispel aj kapitán Škendije a váš partner zo stopérskej dvojice, Egzon Bejtulai. Už ste s ním hovorili?

Egzon odohral celý zápas. Gól nedostali, takže určite vládne spokojnosť. A najmä s tým, že postúpili na turnaj, kde chce postúpiť každé mužstvo. Písal som mu pred zápasom, nech sa mu darí. Na lavičke bol aj môj ďalší spoluhráč Ennur Totre, ktorý do hry nezasiahol.

Zverenci trénera Igora Angelovského v kvalifikácii EURO 2020 neuspeli. Rovnako ako Slováci obsadili vo svojej skupine 3. miesto. Na šampionát sa dostali cez Ligu národov, v ktorej účinkovali až v najnižšej D divízii. Zaujímavé, čo poviete?

Skôr si myslím, že to bola veľká zhoda náhod (úsmev).

Ján Krivák. (zdroj: facebook Škendija Tetovo)

Súpermi Severného Macedónska na EURO 2020 budú Holandsko, Ukrajina a Rakúsko. Ako vidíte ich šance?

Je to ťažká skupina. Budú to mať veľmi zložité. Ide však o majstrovstvá Európy, hrajú tam najlepšie tímy. O dobré výsledky sa musia pobiť.

Po postupe do C-divízie Ligy národov je mužstvo opäť na čele svojej skupiny. Viacerí hráči pôsobia na zaujímavých klubových adresách. Stúpa v krajine úroveň futbalu?

Úroveň nie je zlá. Je to porovnateľné so Slovenskom. Samozrejme, sú lepšie aj horšie mužstvá. Proti nám je každý motivovaný, o to ťažšie to máme. Majú šikovných futbalistov, o tom niet pochýb.

Škendija vedie tamojšiu ligu. V úvodných jedenástich kolách ste ani raz neprehrali. Nebyť nedokončenej predošlej sezóny, klub mohol útočiť na tretí titul v rade. Vynahradíte si to teraz?

Sezóna zatiaľ ide podľa našich predstáv. Škoda zbytočných domácich zaváhaní. Inak by sme už mali veľmi veľký náskok a nebolo by to zaujímavé. Ale vážne. Ambície v klube sú nastavené jasne. Vyhrať ligu aj pohár.

Pred reprezentačnou prestávkou ste si strelili svoj prvý gól za klub. Ako chutil? Oslávili ste ho zaujímavým spôsobom - kotrmelcom.

Konečne sa mi podarilo skórovať a prelomiť smolu. Som veľmi rád, a čo je najdôležitejšie, vyhrali sme. Kotrmelec nebol súčasťou oslavy, aj keď to možno tak vyzeralo.

V predkole Európskej lige ste si prednedávnom zahrali proti anglickému Tottenhamu Hotspur. Pod vašu prehru 1:3 sa gólmi podpísali aj hviezdy ako Son či Kane. Aké to bolo brániť takýchto hráčov?

Bol to neskutočný zápas, ktorý sa nehrá každý deň a ani rok. Všetci sme si ho užili. Podali sme solídny výkon a potrápili ich. Na pamiatku som si odniesol dres belgického stopéra Tobyho Alderweirelda.