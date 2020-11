Po večeroch trénoval s Jágrom. Český obranca Košíc má netradičné hobby

Růžička chce hrať hokej do štyridsiatky.

14. nov 2020 o 20:17 Patrik Fotta

U babky má dielňu, baví ho vidieť za svojou prácou hmatateľný výsledok. Český hokejový obranca DAVID RŮ ŽIČKA si v súčasnosti už druhú sezónu oblieka dres HC Košice. Do dobrej nálady, ktorú prenáša aj na ostatných spoluhráčov, ho dostávajú české speváčky Patra Janů či Hana Zagorová.

Môžete prezradiť viac o vašom netradičnom hobby?

„Rád sa šprtám v starých bicykloch. Rozoberiem ich a znovu poskladám. Snažím sa ich aj zrenovovať. Väčšinou obrúsim starý lak a dám tam nový. Vymením súčiastky a v podstate vznikne úplne nový bicykel. Je to pre mňa skvelý relax. Baví ma vidieť za prácou nejaký výsledok.“

Koľko bicyklov vám už prešlo rukami?

„Asi štyridsať alebo päťdesiat. S kamarátom sme opravovali staré esky. Keď sa o tom dozvedeli spoluhráči z Kladna tiež som im zopár bicyklov spravil. Potom sa už začali ozývať aj iní ľudia.“

Máte čas sa vášmu koníčku venovať aj teraz počas sezóny v Košiciach?

„Minulý rok som spravil bicykel spoluhráčovi Jurijmu Repemu. Teraz už na to nemám toľko priestoru. Navyše nemám tu svoju dielňu, ktorú mám u babičky v Kladne.“

Hokejovo ste vyrastali v rodnom Kladne. Ako ďaleko ste to mali ako dieťa na štadión?

„Na zimák ma zo začiatku vozili rodičia alebo som chodil autobusom, pretože to bolo trochu ďalej. Neskôr, keď som chodil do piatej triedy, som to už mal z hokejovej školy bližšie. Kladno je však malé mesto, takže človek sa celkom rýchlo dostane takmer všade. Zaujímavé je, že teraz bývam od štadióna asi päťsto metrov, ale paradoxne tam nehrám (smiech).“

Kladno patrilo v Česku k hokejovým baštám. Ako ľudia prijali, keď klub vypadol v sezóne 2013/14 z extraligy?

„Už niekoľko rokov pred tým sme hrali skôr v spodnej časti tabuľky. Až keď sme vypadli, človek si uvedomil, čo sa stalo. Zrazu sme už neboli tak sledovaní. Doslova sme zišli z očí. Po piatich rokoch sa podarilo tímu vrátiť späť do extraligy, no žiaľ teraz je opäť v I. lige. Verím, že nie na dlho.“

Rok pred tým si počas výluky v NHL za Kladno s vami zahral aj Jaromír Jágr. Čo to znamenalo pre Kladno?