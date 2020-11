Nóri nenastúpia proti Rumunom. Nepustil ich minister zdravotníctva

Futbalová reprezentácia je v karanténe.

14. nov 2020 o 23:33 Boris Vanya

OSLO. Zápas futbalovej Ligy národov medzi Rumunskom a Nórskom, ktorý mali odohrať v nedeľu večer v Bukurešti sa neuskutoční. Hostia na stretnutie neodcestovali. Nemohli opustiť krajinu.



Po piatkovom pozitívnom teste obrancu Omara Elabdellaouiho poslali nórske úrady celý futbalový tímu do desaťdňovej karantény.

Článok pokračuje pod video reklamou

Futbalová reprezentácia zvažovala, že sa nariadeniu vzoprie a odletí do Rumunska, čím sa dostala do konfliktu s ministrom zdravotníctva.

"Ak futbalový zväz oslabí jeden z najdôležitejších nástrojov, ktoré máme v boji proti pandémii, a to umiestnenie do karantény, ak ste boli v kontakte s infikovanou osobou, budem na to veľmi dôrazne reagovať," povedal minister zdravotníctva Bent Høie pre nórsku televíziu NRK.

Futbalová reprezentácia napokon kapitulovala.

Nórsky futbalový zväz povolal na pomoc pri riešení krízy z materskej dovolenky bývalú hráčku a neskôr manažérku s právnickym diplomom Lise Klavenessovú.

"Boli sme v kontakte s UEFA, ktorá potvrdila, že termíny zápasov sa nedajú meniť. Sme zodpovední za finančné straty, ktoré utrpí náš súper z dôvodu zrušenia zápasu," povedala pre televíziu NRK.

Naznačila tiež, že zápas zrejme skontumujú v prospech Rumunska.

Nórsky futbalový zväz uvažuje nad tým, že na stredajší zápas proti Rakúsku vo Viedni narýchlo zostaví alternatívny tím, aby nedošlo k ďalšej kontumácii.