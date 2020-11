Na ihrisku pripomína Weissa. Postaví Tarkovič proti Škótom 18-ročný talent?

Zápas Ligy národov sa hrá v nedeľu od 15.00 v Trnave.

15. nov 2020 o 7:00 Pavol Spál

BRATISLAVA. O tom, či bolo jeho povolanie správne, alebo nie, sa v posledných dňoch špekulovalo mnoho.

Reštart Vladimíra Weissa v národnom tíme sa však odkladá na neurčito.

Krídelník bratislavského Slovana sa nezotavil zo zranenia stehenného svalu.

Mal iba devätnásť rokov a osem mesiacov, keď v auguste 2009 debutoval v národnom tíme.

Hneď proti Islandu zaujal svojimi kľučkami, drzosťou. A najmä tým, ako si veril. V tom čase Weiss zbieral prvé minúty v Manchester City.

Keď vynecháme jeho škandály, Slovensko hľadá podobný typ hráča, šikovného dribléra. Bude ním Tomáš Suslov?

Predpovedať vývoj jeho kariéry je ešte predčasné, ale už naznačil svoje možnosti.

Futbalisti Slovenska privítajú v nedeľu o 15.00 v Trnave Škótsko (naživo na RTVS). V súboji Ligy národov môže padnúť slovenský rekord.

Môže prekonať Németha

Najmladším hráčom v reprezentácii v ére samostatnosti je stále Szilárd Németh, ktorý mal pri svojej premiére 18 rokov a 231 dní.

To však už čoskoro nemusí platiť. Práve Suslov ho môže prekonať. Ak by dostal šancu už proti Škótsku, debutoval by vo veku 18 rokov a 161 dní.

Rodák zo Spišskej Novej Vsi je vzácny aj tým, že je ľavák. Aj v jeho klube FC Groningen, ktorý je továrňou na talenty európskeho formátu, si od rýchleho krídelníka veľa sľubujú.

V holandskej lige debutoval v sedemnástich. V tejto sezóne hneď v prvom kole skóroval, keď vystriedal slávneho Arjena Robbena.

Suslov síce má talent, ale na medzinárodnej úrovni iba zbiera skúsenosti.

Tarkovič chce vyskúšať niečo nové

V holandskej lige zatiaľ naskakuje do hry výlučne ako náhradník.

V poslednom zápase v klubovom drese proti Feyenoordu Rotterdam odohral 25 minút.

Suslov iba minulý mesiac debutoval vo výbere do 21 rokov, kde odohral dva zápasy. Iba proti Francúzsku nastúpil v základnej zostave.

Národnému tímu momentálne chýba krídelník so stabilnou výkonnosťou, aj preto sa mladíkovi otvára šanca.

"Pre mňa je najpodstatnejšie, že ideme hrať dva zápasy, v ktorých si môžeme vyskúšať niečo nové," naznačil na tlačovej konferencii pred zápasom tréner Štefan Tarkovič.

Zrejme bez Hubočana

"Otvára sa aj príležitosť pre hráčov, ktorí majú šancu ukázať sa a pobiť sa o miesto v kádri,“ pokračoval tréner.

Nemôže rátať so stopérom Dávidom Hanckom. "Určite by nám s Weissom pomohli, ale zdravie sa naplánovať nedá. Keďže neboli stopercentne zdravotne v poriadku, opustili reprezentačný zraz," vyhlásil Tarkovič.

Proti Škótom takmer isto nenastúpi ani Tomáš Hubočan, ktorý chýbal na poslednom tréningu.

Aj preto, že utrpel v zápase proti Severnému Írsku šrámy. Nebude prekvapením, ak dostane voľno aj druhý krajný obranca Peter Pekarík.

Slováci sú poslední

Dá sa očakávať, že tréner Tarkovič bude menej vyťažovať aj dvoch najskúsenejších stredopoliarov - Juraja Kucku a Mareka Hamšíka. A možno vyskúša Ondreja Dudu na poste, ktorý mu sedí na klubovej scéne.

Je reálne, že nový tréner pristúpi k zmenám v každej formácii.

Slováci sú v 2. skupine B-divízie na poslednom mieste, majú iba bod. A sú blízko k vypadnutiu do nižšej divízie.

Škóti sú lídrami skupiny, nazbierali až desať bodov. Oba tímy vo štvrtok v noci oslavovali postup na majstrovstvá Európy.

Slováci majú siedmy pokus

“ Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Máme ešte šancu zmeniť to a zvrátiť v náš prospech. Motiváciu máme. „ Štefan Tarkovič, tréner Slovenska

"Bude tam eufória a ľahkosť. Ja osobne verím, že to môže byť veľmi dobrý zápas,“ predpovedá Tarkovič.

Boj o záchranu napriek minimálnej šanci nevzdáva. Na momentálne tretích Izraelčanov však aktuálne strácajú Slováci až štyri body.

"Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Máme ešte šancu zmeniť to a zvrátiť v náš prospech. Motiváciu máme,“ verí Tarkovič.

Futbalová reprezentácia Slovenska v tomto roku stále v riadnom čase nevyhrala. Teraz má siedmy pokus.

Futbalisti v priebehu týždňa absolvujú až tri zápasy. V stredu ukončia Ligu národov na pôde Česka.