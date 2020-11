Druhá hokejová liga sa zrejme v stredu nezačne, špekuluje sa o hernom formáte

Do úvahy spadá aj začiatok v piatok či nedeľu.

15. nov 2020 o 12:45 SITA

BRATISLAVA. Streda 18. novembra nie je oficiálne schválený dátum návratu druhej najvyššej hokejovej súťaže SHL.

Pre oficiálny web SZĽH to potvrdil Rastislav Konečný, člen Ligovej rady SHL.

"Ešte sme sa na ničom nedohodli. V rámci Ligovej rady si v nedeľu povieme nejaké predstavy. V pondelok o pol dvanástej máme naplánovaný míting so všetkými klubmi súťaže, kde si povieme, kedy by sa mohlo začať hrať," vysvetlil Rastislav Konečný.

Nastaviť sa musí aj formát

"Za seba poviem, že spomenutý termín obnovenia nevidím reálne. Najskôr prichádza do úvahy piatok 20. novembra. Vypočujeme si však názory klubov a podľa toho sa zariadime," dodal Konečný, ktorý je aj televízny hokejový expert.

Zároveň zopakoval, že nútené zastavenie druhých najvyšších súťaží v hokeji a futbale bolo rozhodnutie štátnych predstaviteľov a nemá nič spoločné so slabým lobbingom zo strany hokejového zväzu.

"Pravidelne sme sa informovali s vedením SZĽH o nových skutočnostiach po komunikácii so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom. Osobne som rád, že sa to prehodnotilo. V konečnom dôsledku by som nepátral po tom, kto sa o čo zaslúžil. Dôležitý je výsledný efekt," pokračoval Konečný.

Jedným z hlavných bodov diskusie bude určenie reštartu súťaže od konkrétneho kola.

Do nútenej odmlky v polovici októbri stihli v SHL odohrať len dve nekompletné kolá, po ktorých bola na čele tabuľky so šiestimi bodmi Spišská Nová Ves.

"Kluby od nás už dostali tri návrhy, ako by sme mohli pokračovať. Modely boli výsledkom spoločných rozhovorov. Priznám sa, že sme pracovali s verziou začiatku v decembri. Teraz sme v časovom predstihu.

Tento priestor nám ako keby rozväzuje ruky v rámci odohrania ligy v pôvodnom formáte. Avšak najkomfortnejšie riešenie sa javí vypustenie takzvanej nadstavby v počte desiatich stretnutí. O všetkom budeme rokovať," podotkol Konečný.

Finančná stránka nie je katastrofálna

Bývalý kapitán MsHK Žilina pripustil, že okrem stredy a piatka sa možno začne hrať aj v nedeľu, aby sa dobehlo zameškané.

"Je to deň, keď sa dajú poskladať kolá, aby sme to dohrali v čo najväčšej možnej miere. Dosť zložitú vec predstavuje projekt SR 18. Čaká sa aj na to, či dostane zelenú. Ak áno, zakomponujeme ho do rozpisu," doplnil.



Konečný odpovedal aj na otázku, či sa niektoré kluby po mesačnej prestávke neocitli v ťažkej finančnej situácii zaváňajúcej krachom.

"Nedisponujem informáciou, žeby to bolo katastrofálne. Chápem kluby, ktoré deklarujú odliv sponzorov, pretože sa nehrá. Čo však viem, nie každý podporovateľ nastavil chrbát v ťažkých časoch," poznamenal Konečný.

"Samozrejme, tímy nemajú také príjmy ani výdavky ako za bežných okolností. Financie dostávajú od SZĽH, respektíve príspevky za hráčov do 23 rokov. Sú to peniaze, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Nedávno sa sfinalizovali kontrakty aj ohľadom marketingu.

Ak to poviem nadnesene, zo strany SZĽH sa v otázke financovania SHL nezmenilo nič," vysvetlil Konečný pre hockeyslovakia.sk.